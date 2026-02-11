Piața second hand înflorește

Cifrele primei luni din 2026 sunt îngrijorătoare: vânzările de mașini noi au scăzut cu 30% față de ianuarie 2025. În schimb, piața second hand înflorește – românii aleg mașini rulate.

Statisticile vorbesc de la sine: 7 din 10 mașini înmatriculate în 2024 au fost la mâna a doua, cu 3% mai multe decât în anul precedent. La preferințe, diesel-ul domină topul, urmat de benzină. Mașinile electrice? Abia 13.000 de bucăți înmatriculate anul trecut – o picătură în ocean.

De ce câștigă second hand?

Skoda Octavia din 2025, un brand popular atât în Europa cât și în Romania. Foto: Skoda

Nu e nicio noutate că orice produs folosit e mai ieftin. Dar în cazul auto, segmentul acesta e mult mai popular decât în alte industrii. Motivul? O mașină folosită are un istoric – nu știi exact prin ce drumuri a trecut, ce mâini a avut, ce probleme a ascuns. De aceea prețurile scad treptat și dramatic.

Să luăm un exemplu concret: o Skoda Octavia, mașină populară în Europa și mai ales în România. Prețul de listă pentru una nouă: circa 26.000 de euro. Pe platformele cu mașini rulate din România găsești exemplare din 2019, cu aproximativ 120.000 km, la 11.500 de euro. Vorbim de o diferență de 2 ori!

În segmentul premium, povestea e la fel – dacă nu chiar mai accentuată.

Ce caută românii?

„Intervalul 10-25.000 de euro este intervalul preferat de majoritatea românilor atunci când caută să își cumpere o mașină rulată. Vedem o preferință pentru mașini cu o vechime între 3 și 5 ani”, explică Sorin Bălan, reprezentant al unei platforme online de mașini rulate.

Dar teama principală a românilor când cumpără second hand? Kilometrajul dat înapoi. E suspiciunea numărul unu pentru orice cumpărător.

Statul a tăiat ajutoarele, vânzările au scăzut

Adrian Sandu, președintele ACAROM, pune scăderea vânzărilor pe seama reducerii bonusurilor de stat: „S-a văzut acest lucru în cazul mașinilor electrice, acolo unde bonusul a scăzut în două etape: de la 11.000 de euro la 5.000 de euro în 2024, iar apoi de la 5.000 la aproximativ 3.500 de euro în 2025, ceea ce a dus automat la o scădere a cotei de piață pentru vehiculele electrice și a numărului de vehicule înmatriculate.”

Cifrele sunt clare: în prima lună a acestui an s-au înmatriculat la noi în țară sub 8.000 de mașini noi. La fiecare mașină nouă, au fost înmatriculate alte trei rulate.

Brandurile contraatacă

Totuși, diverse branduri au început cu campanii agresive pentru a atrage clienții spre mașinile noi. BYD a introdus recent noul Sealion 5 cu un preț promoțional de 27.500 de euro – cu 2.500 de euro mai puțin față de prețul inițial.

Alt brand este Volvo inundă țara cu reclame și campanii atrăgătoare, vizibile pe aproape fiecare billboard.

Rămâne de văzut dacă aceste eforturi vor reuși să schimbe preferința românilor pentru second hand.

