Debitul Dunării la intrarea în ţară, în zona Baziaş, a fost constant la 1.550 mc/s în primele două zile ale intervalului 19-26 septembrie 2026, urmând să crească uşor până la 1.650 mc/s, conform prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Totuși, aceste valori rămân mult sub media multianuală a lunii septembrie, de 3.800 mc/s, adică de peste două ori mai mic.

În aval de Porţile de Fier, debitele Dunării vor creşte treptat, cu excepţia sectorului Brăila-Tulcea, unde se vor menţine relativ staţionare în prima parte a săptămânii.

Potrivit prognozei trimestriale, pentru septembrie 2026, hidrologii estimează un debit maxim de 1.800 mc/s şi un minim de 1.400 mc/s.

Pe râurile interioare, debitele zilnice vor fi, în general, constante, însă „sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte, cu o probabilitate mai mare la mijlocul intervalului, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării”, au declarat hidrologii.

Regimul hidrologic al lunii septembrie 2026 se va situa între 30%-50% din mediile multianuale.