De ce avem 25 de ore într-o zi de toamnă. Explicația pentru schimbarea orei la 4:00

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2026, conform regulilor stabilite la nivel european. La ora 4 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, revenind la ora 3:00. Astfel, ziua va avea 25 de ore, un fenomen care are loc anual în ultimul weekend din octombrie.

Momentul schimbării este ales în funcție de fusul orar al fiecărei țări, în raport cu ora universală coordonată (UTC). Trecerea la ora de vară și revenirea la ora standard se fac la ora 1:00 UTC, iar pentru România, aflată cu trei ore înaintea UTC pe timpul verii, acest lucru se traduce prin ora locală 4:00, conform Antena 3 CNN.

Schimbarea orei este o practică adoptată de statele membre ale Uniunii Europene pentru a economisi energie, aliniindu-se totodată unui program comun. Consiliul Uniunii Europene a stabilit că, în lipsa unei decizii finale privind eliminarea schimbărilor bianuale de oră, actualul sistem va continua. Astfel, o modificare are loc primăvara, când se trece la ora de vară, și alta toamna, când se revine la ora standard.

Totuși, în ultimii ani, eficiența acestei măsuri a fost intens dezbătută. Deși inițial s-a considerat că ajustarea orei ar contribui la economisirea energiei prin utilizarea mai eficientă a luminii naturale, studii recente arată că economiile realizate sunt nesemnificative. Impactul negativ asupra ritmului circadian, calității somnului și stării generale de sănătate a populației este tot mai vizibil.

Schimbarea orei are și implicații practice asupra vieții cotidiene. Alegerea intervalului de noapte pentru ajustarea ceasurilor este explicată prin faptul că activitatea umană este minimă în acest interval, reducând astfel impactul asupra programelor zilnice. Totodată, în primăvara anului 2026, pe 29 martie, ceasurile au fost date înainte cu o oră, de la ora 3:00 la ora 4:00, ceea ce a dus la un răsărit și un apus mai târziu comparativ cu ziua precedentă.