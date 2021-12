Recent, în presă, s-a zvonit că Aurel Pădureanu vrea să o dezgroape pe Cornelia Catanga la doar nouă luni de la moartea ei. Invitat în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, aceasta a mărturisit cât de mult îi duce dorul soției, dar și că nu vrea să o dezgroape, ci să îi facă un cavou.

„Pentru mine va fi cel mai trist Crăciun, să moară tovarășul meu de viață, inelul meu de siguranță. Se împlinesc 9 luni de zile de când a murit. După un an de zile, îi scot pământul și pe lângă ea fac mormântul meu. Trăiesc cu regretul ăsta și înnebunesc. Nu vreau să o dezgrop, doar să scot pământul și să fac un mic cavou.

Acum un an, când am făcut pomul de Crăciun și pe data de 10 ianuarie am vrut să-l dau jos, a început să plângă. Mi-a zis: «Sunt convinsă că poate la anul nu mai apuc să-l mai fac, poate nu mai apuc nici Paștele». A făcut în trecut stop-cardiorespirator, a avut un stent la inimă. Mie mi-a murit și un copil, am pierdut și casa”, a declarat Aurel Pădureanu la „Teo Show”.

După moartea soției, Aurel Pădureanu a pierdut casa în care locuiau, așa că acum stă cu fiul lui și cu nora într-un apartament din București, la Piața Rahova. „Plătesc cu tot cu utilități cam 500 pe lună”, a mai dezvăluit Pădureanu.

Dat fiind că sărbătoarea de Crăciun se apropie, Aurel Pădureanu tot nu poate fi fericit. A vrut să împodobească bradul, dar nu a putut face asta fără Cornelia Catanga, partenera lui de-o viață. „Nu am vrut să împodobesc bradul, dar cineva mi-a spus să îl fac în memoria ei. I-au făcut la cimitir, la Cornelia, un brăduleț”, a mai adăugat Pădureanu.

Aurel Pădureanu ar putea pleca din România

În curând, fiul Corneliei Catanga și al lui Aurel Pădureanu va pleca în America. Acesta vrea să își ia și tatăl cu el. „Alex va pleca din țară imediat după sărbători. Vor să mă ia și pe mine. Eu aș vrea să rămân aici pentru Cornelia, dar ea s-ar supăra. Mereu îmi spunea să mă duc după băiat. Eu mă rog la Dumnezeu… A venit în visul meu. S-a băgat lângă mine în pat și mi-a spus să am grijă de Alexandru să-și urmeze drumul lui în viață”, a mai declarat Aurel Pădureanu la Kanal D.

