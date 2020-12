Decizie istorică: Argentina a legalizat avortul până în a 14-a săptămână de sarcină

Senatorii argentinieni au aprobat legea avortului cu 38 de voturi „pentru”, 29 de voturi „împotrivă” şi o abţinere.

„Este o zi a speranţei, vom începe dezbaterea unui proiect care va preveni multe decese nedrepte”, a spus senatoarea Norma Durango înainte de plen.

Biserica Catolică, cea care are o mare influenţă în ţările din America Latină, se opune însă acestei schimbări. Ea a cerut senatorilor să respingă legea, a relatat news.ro.

Cu câteva ore înainte de dezbatere, Papa Francisc, care este argentinian, a scris pe Twitter: „Fiecare proscris este un copil al lui Dumnezeu”.

