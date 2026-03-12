Rolul Camerei Lorzilor în Marea Britanie

„Parlamentul nostru ar trebui să fie întotdeauna un loc în care talentul este recunoscut și meritul contează. Nu ar trebui să fie o galerie a rețelelor de privilegii sau un loc unde titlurile, multe dintre ele acordate cu secole în urmă, au putere asupra voinței poporului”, a transmis ministrul guvernului, Nick Thomas-Symonds.

Camera Lorzilor, al doilea corp legislativ al Marii Britanii, are peste 800 de membri, fiind a doua cea mai mare cameră legislativă din lume, după Congresul Național al Poporului din China. Rolul său principal este de a analiza și revizui legislația adoptată de Camera Comunelor.

Pentru cea mai mare parte a istoriei sale, membrii erau nobili care își moșteneau locurile, fiind completată de câțiva episcopi. Abia în anii 1950 au fost introduși așa-numiții „peers” pe viață, persoane notabile, precum politicieni pensionați sau lideri civici, numiți de guvern.

În prezent, aproximativ 10% dintre membri sunt aristocrați ereditari. Totuși, criticii au considerat că acest sistem este nedemocratic și ineficient, mai ales în lumina unor controverse recente, cum ar fi demisia lui Peter Mandelson în februarie 2026, după dezvăluiri despre legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Reforma începută acum un sfert de secol

Reforma Camerei Lorzilor nu este o inițiativă nouă. În 1999, guvernul laburist condus de Tony Blair a eliminat majoritatea celor 750 de aristocrați ereditari, lăsând doar 92 să rămână temporar pentru a preveni o rebeliune a nobililor.

După 25 de ani, în 2024, guvernul actual condus de Keir Starmer a propus legislația care elimină complet aristocrații ereditari. În ciuda opoziției lor, s-a ajuns la un compromis: un număr nespecificat dintre aceștia vor fi „reciclați” ca peers pe viață, păstrând astfel un anumit rol în legislativ.

Procesul de modernizare al Camerei Lorzilor ar putea dura ani întregi

Legea va intra în vigoare după ce Regele Charles al III-lea își va da acordul formal, iar aristocrații ereditari își vor pierde locurile la sfârșitul sesiunii parlamentare din primăvara acestui an.

Guvernul laburist intenționează să înlocuiască Camera Lorzilor cu o a doua cameră legislativă „mai reprezentativă pentru Regatul Unit”. Totuși, având în vedere ritmul lent al schimbărilor din trecut, acest proces ar putea dura ani.

„Aici ne aflăm, la sfârșitul a peste șapte secole de serviciu al nobililor ereditari în acest parlament. Mii de lorzi și-au servit națiunea și au contribuit la îmbunătățirea legilor. Mulți dintre aceștia, fără îndoială, au fost imperfecți, dar, în cea mai mare parte, și-au servit națiunea cu fidelitate și onestitate”, a explicat Nicholas True, liderul conservatorilor din Camera Lorzilor.

