SUV scăpat de sub control, o amenințare pe autostradă

În mijlocul traficului intens, SUV-ul a început să derapeze necontrolat, schimbând benzile haotic și lovind o barieră de siguranță. Totul a fost surprins de pasagera unui pick-up aflat în apropiere, care filma scena fără să știe că soțul ei, Rene Villarreal-Albe, urma să devină eroul momentului.

În timp ce alți șoferi păstrau distanța, temându-se de un deznodământ tragic, Rene a realizat că șoferul SUV-ului era inconștient și că nimeni altcineva nu părea dispus să intervină.

„Am decis că trebuie să fac ceva, chiar dacă asta însemna să îmi asum riscuri pentru mine și pentru mașina mea”, a declarat el pentru Autoplus.

Manevră curajoasă pentru a salva vieți

Cu o calmă determinare, Rene a poziționat pick-up-ul său în fața SUV-ului scăpat de sub control pe șoseaua aglomerată. Cu mișcări calculate, el a început să încetinească treptat, forțând SUV-ul să se oprească.

„A fost o chestiune de secunde, dar totul a funcționat exact așa cum speram”, a povestit el ulterior.

După ce vehiculele au fost oprite, Rene a ieșit din pick-up și s-a grăbit să ajute șoferul SUV-ului. A deschis portiera și l-a scos pe bărbatul inconștient din vehicul. În același timp, o asistentă medicală, martoră la incident, a intervenit rapid și a început să aplice manevre de resuscitare.

„Își pierduse culoarea la față, dar și-a revenit. A meritat tot efortul”, a relatat Rene despre momentul salvator.

Un final fericit, datorită unui echipament neașteptat montat pe mașină

Un detaliu important a contribuit la succesul acestei intervenții eroice: un bare metalică întărită, instalată pe pick-up-ul lui Rene cu doar două luni înainte de incident. Aceasta a permis vehiculului să reziste impactului cu SUV-ul fără să piardă stabilitatea.

„Pagubele materiale sunt nesemnificative în comparație cu viețile care ar fi putut fi pierdute”, a adăugat el.

Datorită intervenției rapide și curajoase a lui Rene Villarreal-Albe, a soției sale, care a documentat totul, și a asistentei care a efectuat resuscitarea, un accident grav a fost evitat pe această autostradă aglomerată din San Antonio. Potrivit Autoplus, o viață a fost salvată, iar curajul unui om obișnuit a transformat o situație critică într-un exemplu impresionant de solidaritate și rapiditate în reacție.

