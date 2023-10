UPDATE ora 15.40: Zelenski a mai fost întrebat ce sprijin militar concret a solicitat de la preşedintele Iohannis, după ce șeful statului a vorbit în premieră despre acest lucru.

„Nu vă pot spune toate detaliile. Aici pot să existe şi informaţii pe care nu le putem face public. Accentul principal a fost pus de mine pe sisteme antiaeriene”, a răspuns Zelenski.

UPDATE ora 15.30: Întrebat de jurnaliști care este motivul pentru care Volodimir Zelenski și-a anulat discursul din Parlament, Klaus Iohannis a răspuns: „Agenda președintelui Zelenski a fost negociată între cele două delegații și comunicată public. Atât pot să spun la asta”.

„De ce nu m-ați întrebat pe mine? L-ați întrebat pe președintele Iohannis despre mine. Mă puteți întreba pe mine”, a spus și Zelenski.

„Cred că înțelegeți că nu am nicio problemă cu discursurile, în nicio ţară, cu tot respectul. Am venit să vizitez oamenii din România și să vorbesc lucruri strategice cu președintele Iohannis. De asemenea, pe agenda mea a fost să mă văd cu premierul și cu unii parlamentari. Dar nu am pregătit niciun discurs, cu tot respectul. Nu sunt pregătit să fac asta. Dar data viitoare, fiți siguri, în special pentru parlamentarii voștri, pentru toți jurnaliștii, pentru toată lumea, voi veni și, desigur, cu plăcere voi vorbi”, a adăugat el.

UPDATE ora 15.20: Volodimir Zelenski a declarat că este bucuros să viziteze Bucureștiul, aceasta fiind „prima vizită de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, împotriva libertății”. Liderul de la Kiev a mulțumit „întregii Românii pentru susținerea și ajutorul acordat Ucrainei și cetățenilor Ucrainei în această perioadă dificilă și dură”.

El a admis pentru prima dată sprijinul militar primit de la București.

„România ne-a acordat sprijin și militar, și umanitar. Suntem recunoscători pentru solidaritatea dumneavoastră și menționăm faptul că România a ajutat România în cel mai dificil moment din istoria noastră”, a spus Zelenski.

„Am discutat despre situația de pe front, am discutat despre solicitările noastre militare, vor fi noutăți despre artilerie și sistemele antiaeriene”, a mai afirmat liderul de la Kiev.

UPDATE ora 15.10: Declarațiile de presă de la Cotroceni, care ar fi trebuit să înceapă la ora 14.15, au întârziat aproape o oră.

„Mă bucur să îl primesc astăzi pe președintele Ucrainei. Această vizită are un caracter istoric și transmite un mesaj puternic. Am decis împreună să începem concret procesul pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivel de parteneriat strategic. Mă bucură faptul că am semnat astăzi cu președintele Zelenski o declarație comună, care evocă acest cadru principial de cooperare”, a spus Klaus Iohannis.

Șeful statului a adăugat că România se concentrează pe sprijinirea Ucrainei să câștige războiul declanșat de Rusia și a precizat că „România și societatea” au decis „să continue sprijinul multidimensional și consistent pentru Ucraina și poporul ucrainean, inclusiv cel de tip militar, atât timp cât va fi nevoie, până la victoria împotriva agresiunii ruse, până la eliberarea întregului teritoriu”.

Iohannis a adăugat că sprijinul României, inclusiv cel de tip militar, va continua până când „toți cei vinovați de crimele comise” vor fi trași la răspundere.

„Susținerea Ucrainei reprezintă un interes strategic al României”, a mai spus șeful statului.

Zelenski, discurs anulat în Parlament

Președintele Ucrainei a ajuns astăzi, 10 octombrie, la București, pentru prima dată de la începutul războiului declanșat de Rusia și s-a întâlnit cu Klaus Iohannis la ora 13.00. Cei doi șefi de stat aveau programate declarații de presă la ora 14.15.

Zelenski mai avea programat și un discurs în Parlament la ora 17.00, care însă nu va mai avea loc, au declarat surse parlamentare pentru Libertatea. Informația a fost apoi confirmată oficial. Motivul, susțin sursele citate, este din rațiuni de securitate și pentru că discursul lui Zelenski ar putea fi perturbat.

Anterior sosirii președintelui ucrainean în România, senatoarea pro-rusă Diana Șoșoacă a amenințat într-o filmare: „Eu atâta vă spun, domnule Iohannis. Dacă vi-l prind în Parlament, va fi rău. Puteți să aduceti tot SPP-ul din lumea asta. Să nu îndrăzniți să îl băgați în Parlamentul României”.