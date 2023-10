Jurnaliștii l-au întrebat pe președintele Klaus Iohannis care este motivul pentru care Volodimir Zelenski și-a anulat discursul din Parlament. Șeful statului a răspuns: „Agenda președintelui Zelenski a fost negociată între cele două delegații și comunicată public. Atât pot să spun la asta”.

Apoi, Zelenski a intervenit și a spus în engleză: „De ce nu m-ați întrebat pe mine? L-ați întrebat pe președintele Iohannis despre mine. Mă puteți întreba pe mine”.

Președintele ucrainean a continuat: „Cred că înțelegeți că nu am nicio problemă cu discursurile, în nicio ţară, cu tot respectul. Am venit să vizitez oamenii din România și să vorbesc lucruri strategice cu președintele Iohannis. De asemenea, pe agenda mea a fost să mă văd cu premierul și cu unii parlamentari. Dar nu am pregătit niciun discurs, cu tot respectul”.

„Nu sunt pregătit să fac asta. Dar data viitoare, fiți siguri, în special pentru parlamentarii voștri, pentru toți jurnaliștii, pentru toată lumea, voi veni și, desigur, cu plăcere voi vorbi”, a mai susținut el.

Zelenski a mai fost întrebat ce sprijin militar concret a solicitat de la preşedintele Iohannis, după ce șeful statului a vorbit în premieră despre acest lucru.

„Nu vă pot spune toate detaliile. Aici pot să existe şi informaţii pe care nu le putem face public. Accentul principal a fost pus de mine pe sisteme antiaeriene”, a răspuns Zelenski.

Zelenski, discurs anulat în Parlament

Președintele Ucrainei a ajuns astăzi, 10 octombrie, la București, pentru prima dată de la începutul războiului declanșat de Rusia și s-a întâlnit cu Klaus Iohannis la ora 13.00. Cei doi șefi de stat aveau programate declarații de presă la ora 14.15.

Zelenski mai avea programat și un discurs în Parlament la ora 17.00, care însă nu va mai avea loc, au declarat surse parlamentare pentru Libertatea. Informația a fost apoi confirmată oficial. Motivul, susțin sursele citate, este din rațiuni de securitate și pentru că discursul lui Zelenski ar fi putut fi perturbat.

Anterior sosirii președintelui ucrainean în România, senatoarea pro-rusă Diana Șoșoacă a amenințat într-o filmare: „Eu atâta vă spun, domnule Iohannis. Dacă vi-l prind în Parlament, va fi rău. Puteți să aduceti tot SPP-ul din lumea asta. Să nu îndrăzniți să îl băgați în Parlamentul României”.