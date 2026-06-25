Această evoluție vine după ce, în primele patru luni din 2026, deficitul fusese de 23,95 miliarde de lei (1,17% din PIB).

Reprezentanții ministerului subliniază că ajustarea bugetară din primele cinci luni ale acestui an este una dintre cele mai importante din ultimii ani, deficitul reducându-se cu peste 28,3 miliarde de lei față de intervalul similar din 2025.

Alexandru Nazare: „A doua parte a anului rămâne dificilă”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această performanță a fost obținută fără a se tăia din fondurile destinate proiectelor de dezvoltare. Ajustarea s-a realizat, în schimb, printr-un control mai strict al cheltuielilor statului și o utilizare masivă a banilor europeni.

Cu toate acestea, oficialul avertizează că optimismul trebuie moderat, urmează discuții cruciale cu agențiile de rating, iar riscurile economice nu au dispărut.

„Execuția bugetară la cinci luni confirmă consecvența modului în care am asumat gestionarea finanțelor publice. Deficitul s-a redus aproape la jumătate față de aceeași perioadă din 2025, de la 3,35% la 1,75% din PIB”, a declarat Alexandru Nazare.

„Este un semnal bun, mai ales pentru că ajustarea nu s-a făcut prin blocarea investițiilor, ci printr-un control mai atent al cheltuielilor curente și printr-o utilizare mai bună a fondurilor europene și PNRR. Nu suntem într-o zonă de confort și nu trebuie să tratăm aceste date ca pe un motiv de relaxare. A doua parte a anului rămâne dificilă, iar discuțiile cu agențiile de rating din perioada imediat următoare vor conta foarte mult”, a continuat Alexandru Nazare.

Creșteri masive din TVA și eliminarea facilităților fiscale

Veniturile totale ale bugetului au însumat 279,49 miliarde de lei în primele cinci luni ale anului 2026, marcând o creștere de 9,2% față de perioada similară a anului trecut. Principalii piloni care au susținut bugetul au fost veniturile fiscale, în special TVA-ul și impozitul pe salarii.

Încasările nete din TVA au atins 60,20 miliarde de lei, în creștere cu 22,9%. Avansul a fost impulsionat de modificarea cotelor de TVA conform Legii nr. 141/2025. În paralel, restituirile de TVA au crescut la 16,36 miliarde de lei (față de 13,98 miliarde în 2025).

Impozitul pe salarii și venit a generat încasări de 29,22 miliarde de lei (+13,7%). Evoluția a fost ajutată de explozia impozitului pe dividende (+40,9%) și de o creștere de 22,8% la Declarația unică. Dinamica pe salarii (+6,4%) a fost influențată direct de eliminarea facilităților fiscale din sectoarele construcții, agricultură, industrie alimentară și IT.

Contribuțiile de asigurări au totalizat 93,62 miliarde de lei (+7,4%), ca urmare a extinderii bazei de impozitare prin Legea nr. 141/2025.

Impozitul pe profit a adus 10,97 miliarde de lei (+4,5%), iar accizele au însumat 19,27 miliarde de lei (+4,1%), susținute de produsele energetice (+15,1%).

De asemenea, sumele rambursate de UE au totalizat 24,12 miliarde de lei (+9,7%), reducând presiunea pe resursele naționale.

La polul opus, veniturile nefiscale au scăzut cu 19% (până la 17,03 miliarde de lei), din cauză că în 2025 se înregistraseră venituri excepționale din ajutoare de stat recuperate (1,6 miliarde de lei prin Legea nr. 9/2025).

Unde s-au dus banii publici

Cheltuielile totale ale statului au fost de 315,43 miliarde de lei, înregistrând o scădere nominală de 1,5% față de primele cinci luni din 2025. Raportat la PIB, cheltuielile au coborât de la 16,7% la 15,3%.

Iată cum s-au împărțit principalele sume:

  • Cheltuielile de personal (salariile bugetarilor): Au fost de 68,17 miliarde de lei, în scădere cu 2,9 miliarde de lei față de 2025. Reducerea vine pe fondul limitării sporurilor și a cheltuielilor salariale aplicate în perioada 2025-2026.
  • Bunuri și servicii: 40,94 miliarde de lei (+6,9%), creștere pusă pe seama unor plăți mai mari în domeniul sănătății.
  • Dobânzi: Statul a plătit 26,81 miliarde de lei pe dobânzi, cu 3,95 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 1,3% din PIB.
  • Asistență socială: 105,45 miliarde de lei (o ușoară scădere de 0,7%), sub influența măsurilor de consolidare din Legea nr. 141/2025. Din această sumă, 96,49 milioane de lei au mers pe compensarea facturilor la energie și gaze pentru populație.
  • Subvenții: 5,32 miliarde de lei (transport călători, agricultură și 31,74 milioane de lei pentru schemele de energie destinate consumatorilor noncasnici).

Reorientare masivă către fondurile europene pentru investiții

O modificare importantă de strategie vizibilă în execuția bugetară din 2026 este mutarea greutății investițiilor din bugetul național către fondurile europene și PNRR.

Cheltuielile pentru investiții au crescut de la 40,57 miliarde de lei (în 2025) la 44,73 miliarde de lei în primele cinci luni din 2026. Din această sumă, nu mai puțin de 71,46% reprezintă fonduri externe nerambursabile (cadrul 2021-2027) și sume din PNRR (granturi și împrumuturi).

Plățile din fonduri europene și PNRR au crescut cu 45,74% (+10,03 miliarde de lei) față de anul trecut. Această infuzie masivă a compensat scăderea investițiilor din fonduri strict naționale – scădere care, potrivit ministerului, este una firească, având în vedere că la începutul anului 2025 s-au făcut plăți excepționale (restanțe pe programe naționale, capitalizarea Carpatica Feroviar și cheltuieli de apărare).

Ministerul Finanțelor concluzionează că datele la cinci luni oferă un argument solid în fața partenerilor externi și a piețelor financiare că România poate realiza consolidarea fiscală fără a sacrifica infrastructura și proiectele majore de dezvoltare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Viva.ro
S-a întâmplat acum câteva minute și e știrea momentului în politică! George Simion, liderul AUR, tocmai a făcut anunțul despre care se vorbește la toate posturile tv
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Unica.ro
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 23:30
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Propunerea făcută de Dominic Fritz lui Sorin Grindeanu pentru votarea unui guvern PSD: „Numele premierului îl putem discuta”
Politică 23:19
Propunerea făcută de Dominic Fritz lui Sorin Grindeanu pentru votarea unui guvern PSD: „Numele premierului îl putem discuta”
Parteneri
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul.ro
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Cum l-a pierdut FCSB la marea rivală Dinamo: „E o investiție!”
Fanatik.ro
Cum l-a pierdut FCSB la marea rivală Dinamo: „E o investiție!”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:07
Unde își duce Alexandru Ciucu fetele în vacanță în străinătate: „Este sigur soare și este un alt vibe”
Lora, dezvăluitri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase.... Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Stiri Mondene 17:50
Lora, dezvăluitri cu lacrimi în ochi. „Îmi era frică să nu mă lase…. Am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică”
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Staţiunea arhiplină de pe litoralul românesc. Berea costă 5 lei, iar pizza, 10 lei
ObservatorNews.ro
Staţiunea arhiplină de pe litoralul românesc. Berea costă 5 lei, iar pizza, 10 lei
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Mediafax.ro
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Redactia.ro
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii
KanalD.ro
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii

Politic

Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 23:30
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Propunerea făcută de Dominic Fritz lui Sorin Grindeanu pentru votarea unui guvern PSD: „Numele premierului îl putem discuta”
Politică 23:19
Propunerea făcută de Dominic Fritz lui Sorin Grindeanu pentru votarea unui guvern PSD: „Numele premierului îl putem discuta”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Polemica momentului la CM 2026. Opinie controversată a lui Marcel Pușcaș despre marele Eusebio și „păcatele” ciumpilitice ale lui Cristiano Ronaldo
Fanatik.ro
Polemica momentului la CM 2026. Opinie controversată a lui Marcel Pușcaș despre marele Eusebio și „păcatele” ciumpilitice ale lui Cristiano Ronaldo
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație