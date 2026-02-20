Trei persoane din cadrul Universității Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, din București se pregătesc să plece în Hong Kong. Pentru perioada 21 februarie – 1 martie, instituția de învățământ a plătit aproximativ 75.000 de lei pentru transport și cazare la un hotel de 5 stele.

De ce merg reprezentanții UNATC, în Hong Kong

Oficialii Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” vor participa în perioada următoare la APAIE Conference and Exhibition 2026.

„O oportunitate strategică de consolidare a vizibilității internaționale a instituției în spațiul Asia-Pacific, una dintre cele mai dinamice regiuni academice la nivel global”, după cum anunță instituția într-un răspuns la solicitarea Libertatea.

Aceasta fiind „una dintre cele mai importante conferințe dedicate internaționalizării în învățământul superior, reunind anual mii de reprezentanți ai universităților, agențiilor educaționale și organizațiilor profesionale din peste 60 de țări”.

Deplasare de 15.000 de euro pentru trei persoane

Delegația este formată din rectorul Universității, Liviu Lucaci, prorectorul relații internaționale și imagine, Diana Păcurar, dar și prorectorul management academic și relația cu studenții, Bogdan Mustață.

Pentru această deplasare, UNATC a plătit aproximativ 75.000 de lei. Suma reprezintă:

  • 44.772 de lei (servicii de transport aerian cu bagaj de cală pe ruta București – Istanbul – Hong Kong – Istanbul – București)
  • 22.575 de lei (servicii de cazare cu mic dejun inclus la Hotel Grand Hyatt – Hong Kong)
  • 5.148 de lei (servicii de bagaje suplimentare)
  • 1.872 de lei (servicii de transfer aeroport – hotel – aeroport)
„Scopul participării îl constituie dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor internaționale, creșterea vizibilității instituției și identificarea unor noi oportunități de colaborare educațională, artistică și de cercetare.

Festivalurile de teatru și film, proiectele culturale și programele de studii ale universității pot beneficia de expunerea obținută în cadrul expoziției internaționale, facilitând colaborări cu universități și centre culturale dintr-o regiune în plină expansiune artistică și educațională”, au anunțat reprezentanții UNATC pentru Libertatea.

Participarea constantă a UNATC la evenimente internaționale relevante dedicate educației superioare a generat în ultimii ani rezultate cuantificabile și direct corelate cu strategia instituțională de internaționalizare. În ultimii doi ani, procesul de internaționalizare s-a accelerat considerabil: mobilitățile Erasmus+ au crescut cu 60%, parteneriatele internaționale cu 30%, iar mobilitățile pentru studiu au înregistrat o creștere de 80%, confirmând dinamica pozitivă și vizibilitatea tot mai mare a instituției în spațiul academic european

răspuns UNATC pentru Libertatea:

Detalii despre participarea la evenimentul din Hong Kong

Ziarul a solicitat o prezentare detaliată a „planului de acțiune” pentru această deplasare. Ce-au răspuns reprezentanții UNATC?

  • întâlniri bilaterale prestabilite cu reprezentanți ai conducerii unor universități din Asia, Australia și Europa
  • participarea la sesiuni tematice privind internaționalizarea, mobilitățile academice și dezvoltarea de parteneriate strategice
  • analizarea rapoartelor regionale prezentate în cadrul conferinței (Regional Reports), relevante pentru anticiparea tendințelor globale în învățământul superior
  • delegația UNATC va promova oferta educațională,masteratele cu predare în limba engleză, programele Erasmus+, proiectele artistice și profilul instituției în cadrul expoziției internaționale.

Rezultatele urmărite și relevanța pentru instituție fiind:

  • promovarea internațională a programelor UNATC și creșterea vizibilității instituției în spațiul Asia-Pacific
  • stabilirea de noi parteneriate academice pentru mobilități, proiecte culturale și posibile consorții educaționale cu specific artistic
  • facilitarea schimbului de bune practici în domeniul internaționalizării și inovării academice
  • creșterea capacității instituționale de adaptare la tendințele internaționale

Planul pus la cale de la București

Liviu Lucaci va reprezenta instituția la nivel strategic și poate angaja universitatea în direcții de cooperare instituțională.

Diana Păcurar va gestiona parteneriatele internaționale, acordurile de cooperare și strategia de internaționalizare, fiind responsabil de inițierea și negocierea colaborărilor.

Iar Bogdan Mustață are competența în armonizarea curriculară, recunoașterea academică, dezvoltarea de programe comune și integrarea viitoarelor parteneriate în structura academică a universității.

„Participarea la întâlniri instituționale la nivel de conducere universitară, negocierea direcțiilor de cooperare, evaluarea oportunităților de parteneriat, promovarea programelor UNATC și analizarea modelelor internaționale de dezvoltare academică și artistică relevante pentru strategia instituțională”, au mai precizat oficialii unității de învățământ pentru Libertatea.

Ministerul Educației și Cercetării susține, prin finanțările pentru situații speciale, acțiunile desfășurate de instituțiile de învățământ superior pentru dezvoltarea internaționalizării prin participarea la târguri și expoziții internaționale de educație. Astfel, participarea contribuie la obiectivele naționale de internaționalizare, inclusiv la promovarea culturii române în mediul academic internațional și la atragerea de studenți străini

răspuns UNATC pentru Libertatea:
