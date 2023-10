„După ce am văzut numeroasele demonstrații propalestiniene în toată Europa, am decis să iau măsuri. Am observat că domeniul Hamas din Belgia este liber, așa că am decis să-l cumpăr pentru a preveni răspândirea informațiilor greșite despre război”, a explicat deputatul belgian.

Oricine intră pe hamas.be va fi însă transferat automat pe site-ul oficial al Forțelor Armate Israeliene (IDF), versiunea în limba engleză. El a adăugat că „mesajul ar trebui să fie clar pentru toată lumea: fiecare susținător al teroriștilor Hamas va fi în vizorul Israelului”.

Michael Freilich este membru al partidul naționalist și conservator Noua Alianță Flamandă. A fost ales în Camera Reprezentanților din Belgia în 2019.

Freilich s-a născut la Anvers, dintr-un tată născut în Marea Britanie și o mamă belgiană.

El este nepotul unui supraviețuitor al Holocaustului, care a scăpat în timpul transportului de la Mechelen la Auschwitz.