Deputații decid dacă îi păstrează imunitatea Rovanei Plumb; Plenul votează cererea DNA de începere a urmăririi penale a fostului ministru

Deputații votează marți, în plen, cererea DNA privind începerea urmăririi penale a Rovanei Plumb. Deja deputații juriști au elaborat un raport de respingere a solicitării Direcţiei Naţionale Anticorupţie, astfel că se preconizează că și votul din plen va fi tot de respingere. Și senatorii au votat, recent, respingerea cererii DNA, care îl viza pe ministrul în funcție Viorel Ilie, acuzat că a ”aranjat” un concurs de angajare în instituția pe care o conduce.

Președintele comisiei juridice, Eugen Nicolicea a declarat după vot că „absolut toate acuzaţiile aduse la adresa lui Sevil Shhaideh nu se confirmă, nu sunt susţinute de nimic legal”.

”Dacă nu există fapta principală, nu poate să existe un complice. Dacă fac parte dintr-un bazin hidrografic sau nu – acest lucru nu are relevanţă cu privire la transferul din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a UAT-ului, pentru că şi după schimbarea codurilor, transferul de care vorbeaţi, aceste bunuri au rămas tot în proprietatea publică a statului. Or, în Legea 213 se spune aşa: trecerea unui bun din domeniul public al statului după schimbarea codurilor tot acolo au rămas, în domeniul public al unei UAT (unităţi administrativ teritoriale) se face prin HG. Dacă aşa scrie în Legea 213 şi aşa s-a întâmplat, nu poţi să spui că ai încălcat Legea 213”, a susţinut preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Întrebat dacă fără aceste două hotărâri Insula Belina mai putea ajunge la Tel Drum, Nicolicea a spus: „Fără prima hotărâre, pentru că doamna Rovana Plumb este acuzată de prima hotărâre. Deci, fără prima putea să ajungă, garantat”.

Potrivit lui Nicolicea, infracţiunea de care este acuzată Rovana Plumb se numeşte ”favorizarea infractorului, adică a altei persoane pentru altă faptă, şi nu abuz în serviciu”.

„Favorizarea respectivă a constat în crearea impresiei că respectivele bunuri n-ar face parte din domeniul public al statului. Citez: ‘În aceste condiţii a apărut necesitatea unui demers menit să creeze aparenţa că insula Belina şi braţul Pavel n-ar face parte din bunurile care aparţin domeniului public al statului, în aşa fel încât să se poată face a doua hotărâre care să spună că ele se transferă prin HG, nu prin lege’. Fals. În prima hotărâre, în titlu şi în articolul 1, este scris de trei ori că fac parte din domeniul public al statului, în hotărârea a doua este scris de două ori în titlu şi în trei articole că aceste bunuri fac parte din domeniul public al statului. Deci cum poţi să creezi impresia că nu fac parte din domeniul public al statului dacă în cele două hotărâri apare în jur de şase ori că fac parte? Această creare de impresie nu ştiu cine putea să şi-o facă – cei care citeau hotărârile de guvern n-aveau cum să facă acest lucru”, a spus Nicolicea.

Rovana Plumb a demisionat din funcția de ministru al fondurilor europene, joi seara, în Comitetul Executiv Național al PSD.

”Am spus clar că am luat o decizie, nu la cald, am cumpănit şi pentru că sunt un om bun de partid şi pentru că acest partid a câştigat încrederea în milioane de oameni prin programul pe care noi l-am prezentat, acest program trebuie în continuare să fie pus în aplicare. Nu am renunţat la demisie, demisia este un act unilateral, şi nu mă joc şi sunt fermă în moementul in carte iau o decizie. Am spus-o la începutul şedinţei CExN, mi-am menţinut-o vreau pe această cale să le mulţumesc tuturor colegilor şi care au fost astăzi aici şi celor de acasă care mi-au transmis mesaje şi vreau sari rog pe toţi cei acre sunt de buna credinţă şi îşi iubesc această ţară să înţeleagă gestul nostru. Demnitatea este ceea ce ne rămâne”, a spus Rovana Plumb.