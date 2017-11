Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat, joi, la Parlament, că nu îl interesează raportul MCV, ci ca în România să nu mai existe abuzuri la adresa cetățenilor, din partea procurorilor și a judecătorilor. El a afirmat că a pregătit mai multe amendamente la legile justiției, care prevăd ca Inspecţia Judiciară să fie sub control parlamentar iar procurorii şefi să fie numiţi de Legislativ. În plus, cetăţeanul va putea să se îndrepte material şi penal împotriva celui care l-a prejudiciat, procuror sau judecător, într-o instanţă judecătorească, nu împotriva statului.



Cătălin Rădulescu a precizat că a lucrat două luni de zile cu foşti judecători foarte buni, foşti procurori de mare clasă şi profesori universitari de drept și a elaborat mai multe amendamente la legile justiției.

”Am făcut nişte modificări pe articolele care credem noi că aşa trebuie făcute ca în ţara asta nimeni să nu mai sufere din cauza unor nedreptăţi. Aţi văzut că există această discuţie foarte mare cine să numească procurorii, ba preşedintele României, dar tot politic ar fi, ba ministrul Justiţiei, dar tot politic ar fi, ba CSM, dar e mare scandal acolo. Atunci, soluţia pe care au găsit-o oamenii ăştia, că tot spunem că Parlamentul ăsta este al poporului, este ca să-i numească Parlamentul. Să nu mai fie niciun fel de problemă. În Parlament sunt toate partidele, sunt comisii de specialitate, pot fi nominalizaţi 50 de magistraţi, procurori sau judecători. Din ăştia 50 de magistraţi audiaţi să fie propuşi Parlamentului cei mai buni şi Parlamentul să-i voteze. Eu cred că e calea cea mai normală. Aşa se întâmplă şi în America şi peste tot”, a susţinut Rădulescu.

Rădulescu a mai spus că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, i-a transmis că susţine propunerea sa ca cetăţeanul să se îndrepte material şi penal împotriva celui care l-a prejudiciat, procuror sau judecător, într-o instanţă judecătorească, nu împotriva statului.

Deputatul PSD are o propunere și pentru Inspecția Judiciară. „Inspecţia Judiciară trebuie să aibă statut independent, să nu fie sub absolut nimeni şi să fie sub control parlamentar, pentru că Parlamentul este exponentul poporului român. Sub control parlamentar trebuie să fie orice fel de instituţie, inclusiv SRI-ul, pentru că Parlamentul e poporul”, a explicat deputatul PSD.

Întrebat despre raportul MCV, deputatul a răspuns: „Nu mă interesează raportul MCV, pe mine mă interesează în ţara mea, în România, nu raportul MCV, pe mine mă interesează ca niciun cetăţean (…) să nu mai păţească niciun fel de abuz din cauză că legea e interpretată sau că nu suntem în stare să definim un articol de lege”.

Florin Iordache a anunțat, recent, că legile justiției vor fi gata în maxim două săptămâni. Președintele comisiei pentru modificările aduse legilor justiției a declarat pentru Libertatea că, în cazul valorii pragului pentru prejudiciului, în cazul infracțiunii de abuz în serviciu, sunt mai multe variante în discuție, între zero și 400.000 de lei.

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat, recent, procedura de modificare a legilor justiţiei, despre care a afirmat că sunt „ciopârţite”.

”Ministrul Justiţiei a reușit să demonstreze că se poate şi mai netransparent, şi mai neclar, şi mai incert de până acum. Niciodată nu am avut până acum o astfel de procedură viciată de legiferare”, a spus șeful statului.