„Azi am fost sus, la Cota 2000 și în Valea Soarelui. A fost o zi superbă! A nins, iar peisajul este de vis! În urma discuțiilor cu cei de la Domeniul Schiabil și Serviciul Salvamont am decis să deschidem toate pârtiile din golul alpin la sfârșitul acestei săptămâni, vineri. Sperăm ca Gondola Carp, care este momentan inactivă din cauza unor defecțiuni tehnice să fie reparată până atunci. Dacă nu, vom porni oricum cu cele patru instalații: Gondola Sinaia, Telescaunul Soarelui, banda de la Cota 2000 și cea mai nouă instalație de pe munte: Teleschiul din Valea Soarelui care va fi inaungurat vineri. Are 523 de metri lungime, o capacitate de transport de 800 de persoane pe oră, iar urcarea dureaza putin peste trei minute”, a scris Vlad Oprea.

Primarul a dezvăluit că teleschiul din Valea Soarelui are 523 de metri lungime, o capacitate de transport de 800 de persoane pe oră, iar urcarea durează puțin peste trei minute.

„Mai mult, avem și două noi pârtii amenajate, deservite de acest teleschi, în plus față de traseele deja știute”, a mai notat acesta.

Edilul a precizat că pe pârtiile din Sinaia vor exista măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

„La fel ca în vară, vom limita accesul în gondolă la jumătate din capacitate. Telescaunul va funcționa normal, dar linia de așteptare la îmbarcare va fi diferit semnalizată, astfel încât să putem respecta toate normele de distanțare și siguranță. Iar masca rămâne și ea obligatorie atât pe peroane, la cozi, cât și în instalațile de transport”, a scris acesta.

