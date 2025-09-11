Construcția are o arhitectură deosebită în formă de cruce. Aceasta cuprinde trei camere boltite, cu o înălțime de peste 2 metri. Monumentul se remarcă prin tehnica de construcție asemănătoare catacombelor, având nișe pentru depunerea defuncților.

Pereții interiori sunt acoperiți cu tencuială decorată cu figuri. Semnificația acestora este încă în curs de interpretare de către specialiști. Datarea precisă a monumentului a fost stabilită în a doua jumătate a secolului al IV-lea, pe baza monedelor descoperite de la împărații Constantius II și Valens.

Excavările arheologice se vor încheia în curând. Vor urma intervenții urgente pentru securizarea zidurilor boltite. De asemenea, se va realiza o acoperire provizorie până la elaborarea unui proiect de conservare aprobat de Ministerul Culturii.

Descoperire la Gara Constanța, la începutul lui 2025

O altă descoperire arheologică importantă a fost făcută în spatele Gării Constanța, unde s-a găsit o parte din necropola romană a Tomisului. Potrivit Dobrogea Live, arheologii au identificat sute de complexe arheologice, majoritatea funerare, pe o suprafață de 5 hectare.

În cadrul săpăturilor, au fost identificate aproximativ 180 de morminte romane, datate în secolele II-III d.Hr. Inventarul funerar include opaițe, turibula (vase pentru arderea substanțelor aromatice), unguentarium, catarame și cercei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE