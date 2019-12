De Delia Marinescu,

Sunt două momente din an când realizăm cu adevărat trecerea timpului – Anul Nou și ziua noastră de naștere. În rest, nu ne gândim la timp, credem că trăim o veșnicie. Trebuie să fim mereu conștienți de asta, nu doar de două ori pe an.

Carlos L’Abbate:

Carlos L’Abbate s-a născut în Argentina, unde a fost învățător și a lucrat cu copiii străzii și cu bătrâni. Aceste experiențe l-au făcut să caute căile prin care oamenii pot scăpa de suferință. În urmă cu 11 ani, după o lungă perioadă de studii și cercetări în întreaga lume, s-a stabilit la București, unde este profesor de yoga și mindfulness.

Luna aceasta, a apărut în librării cartea lui: “Despre prezență – O călătorie spre sine”, o colecție de gânduri despre suferință, pierdere, iertare și iubire, toate pentru a sublinia importanța lui aici și acum.

L-am rugat pe Carlos L’Abbate să ne ajute să navigăm mai împăcați prin sfârșitul lui 2019 și începutul lui 2020.

Carlos L’Abbate este profesor de yoga

-În această perioadă a anului, oamenii obișnuiesc să se uite înapoi la ce au făcut în anul care se încheie. Ce i-ați sfătui?

–Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le învățăm este să nu regretăm. Eu numesc regretul veninul șarpelui, trebuie să învățăm să ne acceptăm trecutul.



-Cum se poate schimba o persoană care are tendința să regrete?

–Regretul vine din credința că: nu trebuia să fac ce am făcut sau că nu ar fi trebuit să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, cel mai bun mod de a gestiona regretul este să înțelegem că orice facem într-un anumit moment o facem cu convingerea că e cel mai bun lucru pe care îl putem face. Altfel, nu am acționa așa.

Peste un minut, peste o zi sau peste un an, circumstanțele se pot schimba și pot ajunge să mă întreb: de ce am făcut asta? Dar în momentul în care am făcut acel lucru, am crezut că era cea mai bună variantă.

E adevărat că e posibil să mă fi înșelat, să fi fost complet orb, să nu fi avut suficiente informații pentru a lua acea decizie, dar toate aceste gânduri pe care le am acum au apărut abia mai târziu în mintea mea. Ele nu au existat în acel moment. Ca să nu regretăm, trebuie să înțelegem că absolut orice a fost făcut nu s-ar fi putut face în alt fel.



-Și, totuși, regretăm.

-Regretul e o emoție care nu ajută. Ceea ce ajută e să ne uităm înapoi și să înțelegem: ok, nu am avut suficiente informații, deci data viitoare ar trebui să mă informez mai bine. Sau: m-am lăsat convins de ceilalți, deci altă dată o să încerc să fiu mai stăpân pe mine și să nu ascult atât de mult de părerile altora. Sau invers: au fost atâția oameni care m-au avertizat să nu fac asta, dar am fost prea centrat pe mine, deci data viitoare ar trebui să fiu mai deschis la sfaturile lor.



„Regretul înseamnă vină, iar vina e o emoție extrem de dureroasă și de nefolositoare”



-De unde vine această vină?

–Din trecutul nostru, de la părinții noștri, de la ideea că: nu sunt suficient de bun, de la lipsa încrederii de sine, de la ceea ce societatea ne spune să facem. Iar sentimentul că nu sunt îndeajuns de bun e doar un gând. Ăsta e un subiect despre care vorbesc mult în cartea mea. Trebuie să fim conștienți de aceste gânduri, iar când ele ne apar în minte – chiar dacă nu știm de unde vin sau nu le înțelegem foarte bine –, trebuie să le înlocuim imediat cu un gând mai înțelept. De exemplu, cu gânduri ca: pot să învăț ceva din experiența asta, sunt exact unde trebuie să fiu, sunt exact unde pot să fiu. Pot să fiu mai bun? Desigur. Pot să învăț mai mult? Desigur. Dar în acest moment sunt exact unde ar trebui să fiu. Trebuie să facem pace cu trecutul nostru și chiar să ne iubim trecutul.



”Sentimentul că nu sunt îndeajuns de bun e doar un punct de vedere. Orice gând, atât cel mai stupid, cât și cel mai înțelept, nu e decât un punct de vedere. E fundamental să înțelegem asta. Un gând e doar o descriere a unei situații, și fiind o descriere, nu e niciodată situația propriu-zisă” Carlos L’Abbate:

-Unii oameni care au avut un trecut foarte dureros pot spune: e imposibil să îmi iubesc trecutul…

–Dacă ne uităm la poveștile multor oameni de succes, vom vedea că nu au avut un trecut ușor sau fericit. Ba dimpotrivă, mulți dintre ei au avut un parcurs foarte greu, dar au reușit să folosească aceste greutăți astfel încât să crească spiritual.

O expresie veche spune că lotusul – care e una dintre cele mai frumoase flori – crește din noroi. Indiferent cât e de noroios trecutul rău, poți face din el o floare de lotus dacă ai un punct de vedere corect și știi cum să te raportezi la trecutul tău.

Să spunem că mama ta a fost foarte dură sau tatăl tău a fost foarte dur cu tine. Da, aceste lucruri te pot afecta, însă dacă reușești să ierți, vei obține o forță incredibilă și poți să crești atât de mult, tocmai pentru că ai avut un trecut anevoios. Dacă suferim, nu suferim din cauza trecutului, ci pentru că nu avem suficientă înțelepciune să transformăm trecutul nostru într-o binecuvântare.



”Ai varianta să regreți, să te plângi și să fii supărat pe trecutul tău o viață întreagă. Sau să ierți și să mergi mai departe. Curajul și tăria de a ierta se vor vedea în prezentul tău, în viitorul tău, în tine ca ființă umană”

Carlos L’Abbate:

-Tot acum, oamenii își fac planuri și stabilesc obiective pentru anul următor, așa zisele rezoluții. Care sunt avantajele și dezavantajele acestui obicei?



-Din punctul meu de vedere, cheia fericirii nu stă în viitor, cheia fericirii stă în a fi mulțumit cu ce ai acum. Apoi, din acea mulțumire poți să te gândești la viitor și să faci planuri.



”Credința că ceea ce voi obține la un moment dat îmi va aduce fericire este, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă a celor care caută fericirea”

Carlos L’Abbate:

-Însă ne punem dorințe, e natural.

-Sigur că sunt lucruri de care avem cu toții nevoie: o casă sau un job care să ne placă. Dorința de a avea o casă sau un job mai bun e folositoare, dar fericirea nu stă într-o casă sau într-un job, ci în mulțumirea față de acest moment – așa cum este el.



”Sunt mulți oameni care nu apreciază ceea ce au și se gândesc doar la ce ar trebui să aibă. De exemplu, mulți oameni care sunt sănătoși nu apreciază sănătatea și o iau ca și cum li s-ar cuveni. Astfel, ei se gândesc că ar trebui să aibă o nouă relație, o mașină mai bună sau un job mai bun”

Carlos L’Abbate:

-Le apreciați așadar importanța.

-Aceste lucruri sunt foarte importante, dar dacă nu apreciez ce am acum, orice aș obține în viitor mă va bucura pentru foarte scurt timp, iar apoi voi căuta altceva.

Mulți oameni au o grămadă de lucruri pe care acum 10 ani nu le aveau, dar nu sunt conștienți de ele, așa că toată energia lor e în ceea ce pot obține în viitor. Și încă un lucru important, orice va veni, la un moment dat va trece.



”Momentul în care obțin un lucru este începutul pierderii lui”

-Cum sună rezoluția ideală?

-Fii conștient și foarte recunoscător pentru ce ai acum. Chiar și pentru lucrurile mărunte: am sănătate, am o minte bună, pot să îmi mișc mâinile, am prieteni, am familie. Învață să vezi cât e de minunat să ai aceste lucruri.



