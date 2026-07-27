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„Destin” și-a pierdut viața în timp ce a salvat un băiețel de 2i ani de un lup care a intrat în grădina familiei din Orbicciano, o localitate împădurită situată lângă Camaiore, Toscana. Tragedia s-a petrecut timp ce părinții copilului, Paula (40 de ani) și Tommaso (39 de ani), pregăteau un grătar.

Băiețelul se juca în grădina neîmprejmuită, alături de câinele său, un metis de șapte ani, o combinație între ciobănesc elvețian și labrador, cântărind aproximativ 22 de kilograme.

În acele momente, un lup „de 60-70 de kilograme” a apărut brusc și s-a îndreptat direct către copil. În mod surprinzător, Destiny, descrisă de stăpânii săi drept o cățelușă de obicei timidă, a sărit în apărarea micuțului și s-a poziționat între el și prădător.

„Ne-a salvat pe mine și pe fiul meu, a declarat Tommaso. Era mereu fricoasă și lătra la străini, dar în acel moment a fost neînfricată”.

Paula, care se afla în bucătărie, a auzit lătrăturile disperate ale câinelui și a ieșit afară. A fost martoră la momentul în care lupul o apucase pe Destiny de gât și o târa spre pădure.

„A luat-o ca pe un iepure”, a spus aceasta cu lacrimi în ochi.

Într-o încercare disperată de a-și salva câinele, cei doi părinți au urmărit animalul sălbatic, rănindu-se în timp ce se strecurau prin desișuri.

Tommaso a găsit corpul lui Destiny lângă un pârâu, însă, din cauza întunericului și a pericolului iminent, au fost nevoiți să se retragă.

A doua zi dimineață, când s-au întors, au descoperit că rămășițele câinelui dispăruseră, cel mai probabil luate de lup sau de alți membri ai haitei.

Destiny fusese salvată de familie în urmă cu șapte ani, după ce fusese abandonată într-un sac.

„Dacă nu ar fi fost Destiny, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu băiețelul nostru sau cu ceilalți copii din zonă”, a mai spus mama.

Autoritățile locale au efectuat verificări după ce în zonă s-au raportat mai multe apariții de lupi în apropierea caselor. Un grup de protecție a mediului a avertizat asupra pericolului tot mai mare reprezentat de cei aproximativ 1.000 de lupi care trăiesc în regiunea Toscana, solicitând măsuri mai stricte pentru protejarea comunităților rurale.

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