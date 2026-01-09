După transplant, Sonny Graham a dezvoltat o conexiune inexplicabilă cu văduva donatorului, Cheryl, iar relația lor a dus la schimbări majore în viața lui. El și-a părăsit soția, s-a căsătorit cu Cheryl și a acumulat datorii considerabile.

Sonny Graham a murit la 69 de ani, pe 13 aprilie 2008, în urma unei răni autoprovocate prin împușcare. Donatorul său, Terry Cottle, murise la 33 de ani într-un mod similar. Graham lăsase numeroase mesaje ciudate și își pregătise testamentul înainte de tragedie.

Atenție, informații care vă pot afectat emoțional!

Sonny Graham, care lucra ca director al unui turneu de golf, suferea de insuficiență cardiacă congestivă când, în 1995, a primit inima lui Terry Cottle, un tânăr de 33 de ani, care s-a sinucis.

Terry Cottle era căsătorit cu Cheryl, cu care avea trei copii, dar relația lor fusese marcată de conflicte și despărțiri. După o ultimă ceartă, bărbatul și-a luat viața în baia casei lor.

Atunci, aflat la nici 100 de kilometri distanță, Sonny Graham a primit apelul pe care îl aștepta cu atâta disperare: exista o inimă potrivită pentru el.

Graham, fost director al turneului de golf Heritage de la Sea Pines, se confrunta cu insuficiență cardiacă congestivă.

După transplant, Graham a simțit o conexiune inexplicabilă cu Cheryl, 28 de ani la acea vreme, văduva lui Terry. „Simțeam că o cunosc de ani. Nu-mi puteam lua ochii de la ea. Pur și simplu mă holbam”, a declarat el, pentru Hilton Head Island Packet în 2006.

Această legătură l-a determinat să o contacteze prin scrisori, iar totul evoluat într-o relație romantică.

Graham și-a părăsit soția, cu care fusese căsătorit timp de 38 de ani, și s-a mutat cu Cheryl, în ciuda diferenței de vârstă de aproape trei decenii.

Cei doi s-au căsătorit în 2004, iar viața lui Graham a luat o turnură neașteptată. Prietenii săi au observat schimbări în comportamentul său, inclusiv preferințe alimentare noi, hotdog și bere, care coincideau cu cele ale donatorului său.

Graham a acumulat datorii, încercând să îi ofere lui Cheryl „stilul de viață pe care și-l dorea”.

În paralel, a început să-și pregătească testamentul și să lase mesaje bizare, amintindu-și de ziua transplantului.

Pe 13 aprilie 2008, la 69 de ani, Sonny Graham a fost găsit mort în urma unei răni autoprovocate prin împușcare, exact cum murise Terry Cottle, cu 13 ani înainte.

Potrivit apropiaților, schimbările din viața lui Graham și povara financiară au contribuit la tragedia sa.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro. *

Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop.

În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE