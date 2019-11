De Mihai Niculescu,

Individul de 27 de ani a apărut, în urmă cu câteva zile, la primul termen al procesului care se desfășoară la Curtea Supremă din Auckland. În ciuda dovezilor zdrobitoare, inculpatul pledează nevinovat.

Grace Millane călătorea în jurul lumii și ajunsese în Noua Zeelandă în noiembrie anul trecut, Cadavrul ei a fost găsit într-o pădure de lângă Auckland, pe 2 decembrie, la o săptămână după ce a fost văzută ultima dată în viață, relatează Daily Mail.

Procurorul a relatat în fața instanței că fata de 22 de ani a fost ucisă de inculpatul de 27 de ani cu care se întâlnise pe Tinder, în timpul unei partide de „sex dur”. După faptă, acesta a fotografiat cadavrul în ipostaze intime și apoi a plecat la o altă întâlnire, tot pe Tinder, în timp ce trupul fetei ucise rămăsese în apartamentul său.

Tânăra a fost ucisă chiar de ziua ei, iar după crimă, ucigașul a căutat pe internet timp de câteva ore cum ar putea să scape de cadavru.

La proces, avocatul apărării le-a spus juraților că tânăra a fost ucisă accidental în timpul unei partide de sex liber consimțit, iar fata i-ar fi cerut inculpatului să o strângă de gât.

Părinții lui Grace au venit din Marea Britanie pentru a asista la proces și l-au privit în ochi pe ucigașul fiicei lor, care a izbucnit în lacrimi când procurorul a relatat faptele și probele de la dosar.

Procurorul a relatat că tânăra a fost surprinsă de camerele stradale din oraș sărutându-se cu bărbatul de 27 de ani, cu care s-a dus apoi la hotelul în care acesta locuia.

„Grace părea a se simți bine la întâlnire, și sunt dovezi clare că ambele părți urmau să se implice în activități sexuale” a spus procuroarea Robin McCoubrey.

Bărbatul a declarat inițial că s-a despărțit de fată înainte de ajunge la hotel, dar și-a schimbat declarația pus în fața imaginilor care îi arătau intrând împreună în holul hotelului.

Acuzatul: „Mi-a zis să o strâng tare de gât”

Acuzatul a date detalii poliției despre partida de sex cu tânăra de 22 de ani, susținând că și-a dat seama de abia a doua zi că aceasta murise.

„A sărit pe mine și a început să-mi arate ce vrea să facă”, a spus suspectul. „M-a ținut de gât și m-a împins în jos”, a spus el, „Am crezut că vrea să facem sex dur. Am ajuns amândoi pe podea. Mi-a spus să o țin strâns de brațe, apoi mi-a zis să o strâng tare de gât. Chiar atunci am terminat și m-am dus la duș, pentru că eram transpirat” a povestit bărbatul judecat pentru crimă.

El nu a oferit nici o explicație plauzibilă despre decesul fetei.

„Tot ce-mi amintesc că am adormit în baie, m-am trezit apoi și m-am dus în pat. Inițial am crezut că Grace a plecat. A doua zi am văzut că zăcea pe podea și avea sânge la nas” a spus individul.

Procuroarea a arătat însă că inculpatul, în loc să sune la poliție, a început să caute pe net modalități de a scăpa de cadavru, noaptea, în jurul orei 1.30. A folosit cuvinte cheie precum „Waitakere Ranges”- zona în care se afla-, „cel mai puternic foc”, „genți mari de găsit în apropiere” și „rigor mortis”.

„Este clar că victima murise, iar acuzatul căuta un loc unde să ascundă cadavrul. Era de așteptat ca acuzatul să sune la serviciile de urgență, dar în schimb acesta a intrat pe PornHub și a căutat video-uri cu „fete foarte tinere” a mai spus procurorul de caz în instanță.

Inculpatul i-a făcut și poze fetei decedate, inclusiv în zonele intime, a relatat procurorul.

În acea zi, a mai arătat acuzarea, inculpatul a cumpărat o valiză mare și apoi a închiriat un aspirator profesional pentru covoare, spunând că vrea să curețe vinul roșu pe care l-a vărsat pe jos. Câteva ore mai târziu, el s-a întâlnit cu o altă femeie, a cărei identitate a fost protejată de anchetatori, arată sursa citată.

Cei doi au băut câteva pahare, iar apoi bărbatul i-a povestit despre un prieten care a fost condamnat pentru omor după ce o femeie a murit în timpul unei partide de sex dur.

„Inculpatul testa o versiune a evenimentelor pe care să o poată relata într-o eventuală declarație ulterioară” a precizat procurorul.

Varianta apărării

Avocatul apărării a relatat că bărbatul de 27 de ani susține că nu este vinovat de crimă iar moartea victimei a fost accidentală. El a recunoscut că a cumpărat o valiză și a închiriat o mașină pentru a scăpa de cadavru, precum și că a curățat urmele de sânge de pe covor și apoi a mințit în fața polițiștilor că s-a despărțit de fată înainte de a merge în camera lui de hotel.

„Aceste probe nu dovedesc însă crima, ci doar acțiunile sale după ce a realizat, șocat, că victima a murit. Unii oameni acționează iresponsabil și nu pot să ia decizii corecte în asemenea situații” a mai spus avocatul apărării.

„El a recunoscut că acțiunile sale au dus la moartea victimei, dar a fost un deznodământ pe care nu l-a anticipat, un act neintenționat, după o partidă de sex consimțită între doi oameni aflați cub influența alcoolului. Strangularea reprezintă o modalitate de a obține plăcere în timpul actului sexual și dacă este făcută în mod corect, nu reprezintă un pericol. Cu siguranță, nu este vinovat de crimă” a mai spus avocatul.

Procesul ar putea dura cinci săptămâni, arată sursa citată.

Sursa foto: Facebook

