„Le-am spus președintelui SUA și partenerilor noștri europeni că Putin blufează”, a afirmat Volodimir Zelenski după discuții.

„Rusia încearcă să se prezinte ca fiind capabilă să cucerească întreaga Ucraină. Fără îndoială, aceasta este intenția lor”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, Putin pretinde în mod fals că sancțiunile nu îl afectează și că acestea nu au efect, însă „în realitate, sancțiunile sunt extrem de eficiente și lovesc puternic economia militară rusă”.

„Este adevărat că Rusia dispune de mai multe arme, inclusiv de trei ori mai multă artilerie. Dar are și de trei ori mai multe pierderi, iar acesta este un fapt”, a subliniat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a mai transmis că i-a asigurat pe liderii occidentali că Putin nu urmărește pacea: „Vrea să ne ocupe țara și știm foarte bine acest lucru. Putin nu mai poate păcăli pe nimeni”.

Summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, programat pentru vineri în Alaska, reprezintă prima întâlnire la nivel înalt între SUA şi Rusia din 2021.

Trump a sugerat că ambele părţi vor trebui să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la un acord de pace. Această poziţie contrastează cu cea a Ucrainei şi a majorităţii aliaţilor săi occidentali.

În același timp, Moscova şi-a reafirmat poziţia neschimbată cu privire la încheierea războiului din Ucraina, insistând asupra retragerii complete a forţelor Kievului din regiunile revendicate de Kremlin.





