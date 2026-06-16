Vânzarea unei bănci readuce în prim-plan Burgergemeinde din Berna. Instituția se numără printre cei mai puternici jucători ai capitalei elvețiene: dispune de averi de ordinul miliardelor, deține sute de locuințe și numeroase terenuri.

„Sunteți cineva sau primiți salariu?”: datorită unor astfel de expresii, Elisabeth de Meuron-von Tscharner (1882-1980) este cunoscută și astăzi pentru astfel de glume. Femeia din Berna, îmbogățită prin moșteniri, a fost considerată una dintre ultimele fețe ale aristocrației berneze.

Ce este, de fapt, Burgergemeinde

Nu doar anecdotele despre această figură a orașului au rezistat timpului, ci și influența Burgergemeinde.

Aceasta este o comunitate a cetățenilor din oraș, care deține bunuri (terenuri, păduri, clădiri și alte obiecte foarte valoroase) și are propriile instituții, separat de administrația orașului modern. Este o așa-zisă comunitate a burghezilor din Berna, o putere care este în mare parte necunoscută, dar continuă să modeleze și astăzi mari părți ale capitalei federale.

De obicei, ajunge rar în titlurile ziarelor naționale. De această dată însă, situația a fost diferită.

Burgergemeinde, corporația cetățenească, a vândut DC Bank, care îi aparținuse din 1825, pentru aproximativ 124.715.200 de euro către fundația BK a companiei Visana. S-a declarat că astfel nu s-a înregistrat „nici profit, nici pierdere”.

Dar să le luăm pe rând: actuala Burgergemeinde din Berna a fost fondată în 1832 și se numără printre cele mai bogate și mai importante astfel de instituții din Elveția. Are propriul parlament, numeroase instituții și influențează viața culturală și socială. Cetățeanul bernez ajunge prin descendență sau adopție în Burgergemeinde, comunitate care azi are aproximativ 18.000 de membri.

Și din punct de vedere economic, Burgergemeinde este un factor de putere. Deține aproximativ 32% din terenurile orașului Berna, fiind astfel cel mai mare proprietar funciar din oraș.

Printre proprietățile sale imobiliare și terenurile deținute se numără aproximativ 1.150 de locuințe, circa 3.700 de hectare de pădure, Cazinoul Berna, precum și părți din insula Sfântul Petru de pe lacul Biel.

Averea Burgergemeinde se ridică, potrivit portalului Hauptstadt, la aproximativ 1,3 miliarde de euro. Și veniturile anuale sunt considerabile: aproximativ 55 de milioane de euro.

Cine critică Burgergemeinde și care sunt motivele

Acești bani ajung astăzi în beneficiul comunității. „Burgergemeinde se implică, în funcție de resursele lor, pentru binele general”, se arată în constituția cantonului.

Burgergemeinde din Berna sprijină, de exemplu, domenii precum educația, cultura, sportul sau știința. În timp ce mulți consideră acest angajament pozitiv, alții îi contestă existența – inclusiv din cauza istoriei sale.

Printre cei mai vocali critici se numără Tinerii Socialiști (Juso) din orașul Berna. Într-o scrisoare deschisă din 2025, aceștia au calificat Burgergemeinde drept nedemocratică. Scrisoarea a fost semnată de 102 persoane și mai multe partide de stânga.

Potrivit lor, Burgergemeinde s-ar baza „nu pe principiul egalității tuturor cetățenilor”, nu ar fi „supusă niciunui control democratic din partea populației orașului Berna” și ar reprezenta „o relicvă bazată pe privilegii de moștenire și pe deținerea de avere”, a criticat Juso. Și social-democrații din Berna au cerut deja desființarea instituției, iar think tank-ul liberal Avenir Suisse a criticat „politica sa clientelară”.

Argumente suplimentare pentru critici provin dintr-o disertație din 2008. În aceasta, istoricul bernez Katrin Rieder a analizat critic Burgergemeinde. Membrii acesteia ar constitui o „elită socială” și mari proprietari de terenuri, care își exercită influența în politică, societate și istoriografie, spunea Rieder într-un interviu pentru WOZ.

Fără Burgergemeinde, administrația orașului ar fi mai bogată, iar locuitorii ar avea mai multă putere de decizie, a mai afirmat ea. Astăzi, Rieder nu mai dorește să comenteze acest subiect.

Burgergemeinde: Comunitatea are 800 de angajați și degrevează statul

Pentru Burgergemeinde, astfel de critici nu sunt noi. „În locul clișeelor depășite, merită să privim impactul concret al Burgergemeinde. Comunitatea Burgergemeinde din Berna investește în calitatea vieții întregii populații și, în același timp, degrevează statul”, explică Stefanie Gerber, responsabilă de comunicare la această comunitate.

În plus, își finanțează întregul angajament din propriul patrimoniu și are aproximativ 800 de angajați.

„O analiză critică a propriei istorii este firească și necesară”, adaugă Gerber. Important este însă ceea ce realizează astăzi Burgergemeinde. „Acționează transparent, pe baze largi și orientat clar către binele public”, mai spune ea.

De asemenea, contribuie „substanțial la finanțarea unor instituții și oferte centrale”, cum ar fi Casa Generațiilor din Berna și Muzeul de Istorie Naturală.

„Cine își asumă responsabilități și investește are influență”, afirmă instituția. Totuși, nu ar fi vorba despre putere, ci despre implicare.

Acest lucru ar urma să fie consolidat în anumite domenii, precum Casa Generațiilor din Berna, dar și prin proiecte culturale de referință, dezvoltare urbană durabilă, protecția mediului și sustenabilitate.

Membrii Burgergemeinde nu au avantaje financiare, doar o rețea puternică

Și astăzi, Burgergemeinde pare să exercite o anumită atracție. În fiecare an, aproximativ 30 de persoane sunt „încorporate” ca membri.

Pentru aceasta trebuie îndeplinite anumite condiții și parcurs un proces de admitere. Instituția este atractivă, explică Gerber, deoarece oferă posibilitatea de a se implica în comunitate.

Membrii nu au avantaje financiare, dar beneficiază de „o rețea puternică și o legătură specială cu orașul Berna și istoria sa”.

Stefanie Gerber susține că dezbaterea nu ar trebui să se limiteze doar la criticile cunoscute, ci și la contribuția reală pe care Burgergemeinde o aduce orașului.

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