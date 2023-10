„Prin anii 50, părinții mei au cumpărat un termometru de uz medical. Cu ceva ani în urmă, a fost scos din uz, deoarece partea din spate a termometrului era spartă. Exista riscul spargerii capilarei, cu consecința contaminării casei. Între timp, am mai avut un termometru rusesc, non medical, la o centrală termică, bun până să se spargă parțial. Am încercat, pe parcursul mai multor zile, să rezolv problema preluării gramelor de mercur otrăvitor. Am sunat în multiple locuri, dar fără succes. Problema s-a dovedit o nucă tare”, a povestit bărbatul.

El a depozitat într-o magazie cele două termometre nefuncționale, închise în tuburi de carton, pe care a scris „Atenție, mercur! Toxic”. Apoi a căutat în Suceava o firmă care colectează deșeuri toxice. N-a găsit și a sunat la București, la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, unde o funcționară i-a spus că va căuta o soluție și va reveni. A doua zi, a primit un telefon cu recomandarea să caute un operator de salubritate, să sune la ISU sau administrația locală.

„Am telefonat din nou la Protecția Mediului, dar de data asta la agenția locală”, a relatat suceveanul. Apoi, „la Demeco Bacău au spus că nu colectează astfel de deșeuri, la Setcar Brăila, care neutralizează deșeuri, n-a răspuns nimeni”.

După care a sunat și la ISU. „Ofițerul de serviciu a spus că, dacă nu este o amenințare, ei nu au atribuții să intervină și că ei nu colectează materiale periculoase”; apoi la două farmacii, parte dintr-un lanț farmaceutic, din Iași și Suceava, de la care de asemenea răspunsul a fost negativ”, a povestit el.

Jurnaliștii de la Monitorul de Suceava au încercat și ei să găsească o instituție a statului care să explice cum se poate scăpa legal de un termometru cu mercur. De la DSP, ISU și Prefectură nu s-au primit soluții. Nici la farmacii nu s-a putut, pentru că, deși există din acest an o lege referitoare la primirea și depozitarea substanțelor periculoase din domeniul medical, încă nu s-au dat normele de aplicare.

Așa că jurnaliștii au sunat Poliția și șeful Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, comisarul-șef Gabriel Gheorghe Panțiru, a declarat că, din anul 2014, „simpla deținere a unui termometru cu mercur este infracțiune”, conform art. 359 din Codul penal. Iar persoanelor depistate că dețin sau transportă mercur li se deschide dosar penal pentru infracțiunea de deținere și trafic de produse sau substanțe toxice. Pedeapsa prevăzută este închisoare de la 2 la 7 ani, conform Monitorul de Suceava.

Prin urmare, dacă bărbatul mergea cu cele două termometre la Poliție, polițiștii ar fi deschis dosar penal pentru efectuarea cercetărilor asupra infracțiunii de deținere de substanțe periculoase, a mai scris sursa citată.

Libertatea l-a contactat duminică, 1 octombrie, pe purtătorul de cuvânt al Poliției Suceava pentru precizări suplimentare, dar acesta a avut telefonul închis.