Cererea care a dat naștere proiectului „O carte pentru toți” în Penitenciarul Secondigliano din Napoli

Proiectul a fost prezentat în prezența directoarei Penitenciarului Secondigliano din Napoli, Giulia Russo, și a viceprefectului din Napoli, Franca Fico. Reprezentanți ai consiliilor regionale din Sibiu, Tulcea, Călărași, Suceava și Neamț au participat și au făcut donații de cărți.

Ideea a pornit de la o scrisoare trimisă consulului de către un deținut român, care solicita o carte în limba sa maternă.

Proiectul se extinde și în alte penitenciare din Italia

Proiectul „O carte pentru toți” se va extinde și în alte penitenciare din Italia. De asemenea, va include centre care găzduiesc minori români aflați sub tutelă.

„Toți au dreptul la educație și cultură în propria limbă maternă”, a transmis Marian Popescu.

Cărțile donate vor fi disponibile în biblioteca penitenciarului pentru toți deținuții interesați de lectură. Direcția a prezentat consulului activitățile educaționale și de formare profesională din instituție, inclusiv programe de nivel universitar.

