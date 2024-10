At least two people were victims of Hurricane #Milton in Florida The hurricane made its way to the central part of Florida's west coast in the Siesta Key Island area near the city of Sarasota. 125 homes were reportedly destroyed and more than two and a half thousand other… pic.twitter.com/9AIbwaDMV4

Uraganul Milton a spulberat joi statul Florida. A venit la pachet cu mai multe tornade-surori, care au distrus case și au provocat pene de curent în aproape două milioane de gospodării, potrivit Reuters.

Bilanţul morţilor în urma uraganului Milton a crescut la cel puţin 15 persoane, după ce un nou deces a fost anunţat, joi, în comitatul Polk din Florida

Furtuna a ajuns pe uscat în jurul orei 20:30. EDT (0.30 GMT) miercuri, ca uragan de categoria 3, cu vânt maxim susținut de 120 de mile pe oră (195 km/h) lângă Siesta Key, a anunțat Centrul Național pentru Uragane din SUA.

Până joi, la primele ore din zi, Milton a fost retrogradat într-un uragan de categoria 1. Cu toate astea, vântul a suflat cu 150 km/h, iar ploile abundente au făcut prăpăd. Uraganul s-a manifestat cu o putere de 75 km/h în zona în care are sediul Stația Forțelor Spațiale a NASA.

