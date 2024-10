Dezbaterea televizată Maia Sandu – Alexandr Stoianoglo poate fi urmărită LIVE VIDEO mai jos:

Dialogul are loc alternativ, în lipsa unui moderator, și niciunul dintre candidați nu a vorbit peste celălalt până acum.

10:20 - Acum 21 minute Sandu și Stoianoglo, schimburi de replici privind guvernarea și ce se poate face pentru moldoveni

Cei doi contracandidați au luat cuvântul alternativ. Maia Sandu a lansat mai multe întrebări, la care Alexandr Stoianoglo a răspuns pe rând și a acuzat „incompetența guvernării dumneavoastră”.

La rândul ei, președinta Republicii Moldova a spus: „A fost greu și noi am venit cu resurse suplimentare, inclusiv resurse externe, ca să creștem pensiile de două ori, ceea ce ne-a costat 11 miliarde de lei, pe care nu știu de unde dumneavoastră le-ați fi luat, am reușit să creștem salariile, am reușit să pornim șantiere de construcții în toată țara”.