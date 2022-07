După întrerupere, TalkTV a ieșit din emisie. Emisia a fost a fost reluată câteva minute mai târziu, dar revenind cu Ian Collins în loc să se întoarcă la dezbatere.

Iată momentul în care Liz Truss a fost întreruptă la mijlocul propoziției după ce s-a auzit un accident.

The Tory leadership debate on Talk TV has gone off air after host Kate McCann fainted on set

pic.twitter.com/PKErJcGwvf