Cristi Borcea a fost invitatul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, iar omul de afaceri a fost răspuns unui set complet de întrebări, care mai picante, care mai incitante, trecându-l pe bărbatul de 51 de ani prin diverse etape ale vieții sale.

De la păr vopsit alb-roșu la Poarta Albă

Fostul șef dinamovist a trecut prin diverse momente, care nu întotdeauna au avut strălucire. Borcea a câștigat 12 trofee interne cu clubul său de suflet, aceasta după ce a fost junior la Dinamo, printre altele, ulterior ocupând diverse funcții, de la director de marketing la președinte și acționar. Da, a recunoscut încă o dată că a atins apogeul la gruparea din Ștefan cel Mare, dar tot de aici i se trag problemele medicale și era să și moară! Bărbatul care s-a vopsit alb-roșu în cap în momentul în care „câinii” au câștigat campionatul în 2004 a făcut închisoare, în total, 5 ani și două luni în „Dosarul Transferurilor” și în „Dosarul Retrocedărilor”.

„Atunci nu am dormit trei săptămâni”

În perioada în care era închis la Poarta Albă, în celula sa au fost descoperite 443 de medicamente psihotrope, pastile ce se eliberează doar pe bază de rețetă de către medicul psihiatru.

Borcea a transmis că a avut acordul doctorilor să le aibă în posesie. Tot acolo a luat în calcul să-și pună capăt zilelor! De foarte mulți ani are și probleme cu somnul.

Dorm între trei și șase ore pe noapte, maximum, depinde de pastilă. Uite, aseară, am dormit două ore și 11 minute. Primul șoc l-am avut în 1999, când am pierdut campionatul cu Rapid. Atunci doctorii de la echipă m-au făcut să adorm cu acupunctură, după trei săptămâni de nesomn. Nu există seară în care să nu iau trei-patru medicamente psihotrope. Cristian Borcea

„Mi-a mai trimis nașul Marius Vizer niște doctori din Hong Kong cu niște ace, 20 de minute, pe spate, adormeam imediat, am dormit 10 ore neîntors. Mi-e tot mai greu să rezolv situația din cauza pandemiei, nu am mai făcut nici sport că am avut Covid. Din 2009 nu am dormit fără niciun medicament, iar problemele s-au acutizat în detenție”, a dezvăluit Borcea în emisiunea de la Kanal D.

Nu mergeam la baie fără să-l iau pe Victor Becali cu mine

Ex-dinamovistul a ținut să accentueze că nu a avut condiții de lux la închisoare, reiterând aceste detalii ca de fiecare dată când vorbește despre acest subiect. În schimb, afaceristul a jonglat cu propria viață, din perioada când era la „pensiune”, cum îi mai spune.

„Norocul meu au fost Giovanni și Victor Becali. În prima seară, la Poarta Albă, am vrut să iau toate medicamentele… M-a luat Giovanni: „Bă, ești nebun, eu am făcut închisoare în Columbia, la Napoli, ce faci?!”. M-am dus în baie, nu era apă caldă, doar un butoi unde să te speli. Toalete turcești. Șobolani sub ghiuvetă. De atunci am rămas cu traume, visez de câte două-trei ori pe săptămâni episoade din închisoare. În plus, am teamă teribilă de șobolani, nu mergeam la baie fără să-l iau cu mine pe Victor Becali. Șobolanii, gândacii, ploșnițele sunt peste tot. S-au scris prostii în presă că aveam condiții de lux. Nu există! Eu stăteam în cea mai mare cameră, de 10 metri pătrați, dar eram 4! La Poarta Albă stăteam 12 în cameră. Se spune că e zona VIP, fiindcă nu are etaje și e pe lung, și e plină de verdeață și de pomi. Aerul, asta face diferența”, a spus businessmanul.

