Am vizitat „diaspora Colectiv” din Anglia. Doctor britanic: „În 15 ani, am avut doar trei pacienți infectați cu bacteria CPE, doi din România și încă unul din Afganistan, din război”

Corespondență de Andrada Lăutaru și Alexandra Nistoroiu (Newcastle)

„Astăzi sunt doar în vizită”, spune Alexandru, un tânăr slăbuț, la intrarea în secția de de mari arși a spitalului Royal Victoria Infirmary, din Newcastle, un orășel din nordul Angliei.

Tânărul care astăzi nu-și mai acoperă cicatricile de pe mâini, față și gât, pășește din nou în spitalul britanic. Într-un tur al secției, pe Alexandru îl salută pe rând asistente, infirmieri, doctori. A stat aici 6 luni, după incendiu.

Oamenii îi zâmbesc, dau mâna cu el și-l felicită pentru progresele din recuperare. „Este de-al casei”, spune unul din medicii care l-au tratat. Tânărul merge pe holuri ca într-un decor casnic. Ne prezintă fiecare spațiu, cu ce a însemnat pentru viața lui. „La cafeneaua asta beam cappuccino noaptea, când nu puteam dormi. Eram doar eu și transportatorii de sânge”.

Alexandru era în comă când a plecat din România, cu un avion militar, în noaptea de 8 noiembrie 2015. În ciuda faptului că autoritățile susținuseră că „avem de toate” și că „putem trata pacienții ca în Germania”, dezvăluirile presei și presiunile opiniei publice și ale rudelor obligaseră guvernul român să accepte ofertele de ajutor din străinătate.

Era primul zbor din viața lui Alexandru și, de fapt, prima ieșire din țară. Un zbor pe care nu și-l amintește și pe care l-a împărțit cu un alt supraviețuitor de la Colectiv, transferat și el la același spital din Anglia.

Chirurgul plastician dr. Sanjay Varma nu a uitat operația de acum 7 ani. „În ultimii 15 ani, am avut doar trei pacienți infectați cu bacteria CPE, doi din România și încă unul din Afganistan, din război”.

Dr. Varma, care are o experiență de peste 15 ani în chirurgie plastică, spune că a rămas într-o ramură dură a medicinei pentru că e o meserie care vine cu multe satisfacții. Și Alexandru este unul dintre cazurile care l-au făcut să fie mândru și să simtă că „a făcut diferența”.

În 2015, Alexandru era un tânăr de 26 de ani care își câștiga existența din spatele barului, ca om „exportat” acolo de o firmă de catering. Uneori mergea la Colectiv, alteori în diverse baruri bucureștene.

Era un job profitabil pentru România, câștiga până la 1.000 de euro pe lună, dublu față de salariul mediu net din 2016. În plus, avea șansa să îmbine munca cu distracția, în timp ce rămânea înconjurat de prieteni. Nu și-a pus niciodată problema să facă altceva sau să plece din țară.

În seara de 30 octombrie, îi ținea altcuiva locul.

Când a izbucnit incendiul era într-un birou din spate. Amintirile lui, încețoșate, sunt completate de scenele văzute pe înregistrările din club și în filmul Colectiv. A văzut filmul documentar despre noaptea tragediei de 3-4 ori până acum. „A fost destul de șocant”, mărturisește tânărul.

M-am văzut pe filmările care apar la începutul filmului, cum am fost prins. Nu îmi aduceam aminte când a venit flacăra. Nu am văzut flacăra, am simțit doar când am inspirat aerul foarte cald. M-am gândit: cum e posibil să mor și să nu pot să fac nimic, într-o mare de oameni? Puteam să-mi mișc doar gura.

Alexandru: