Dieselul încă are 79% din piața dubelor europene

La autoturisme, electricele au ajuns deja la 20,7% din înmatriculările noi din UE în prima jumătate a lui 2026. Pentru vehiculele comerciale ușoare, tranziția este mult mai lentă: modelele care se încarcă la priză au ajuns la 13,2%, chiar dacă vânzările lor au crescut cu 41,6% față de anul trecut.

Dieselul rămâne de departe lider, cu 587.272 de vanuri înmatriculate și o cotă de 79,1%. În urmă cu un an avea 82%, deci direcția este clară, dar schimbarea nu se produce peste noapte.

Volkswagen are momentan două electrice în gamă, ID. Buzz și e-Transporter, iar în viitor vor urma și alte modele. Într-un interviu acordat AutoExpert, Ștefan Mecha spune că până în 2030 portofoliul va trebui transformat semnificativ, însă cererea reală rămâne în urma obiectivelor politice.

„Nu putem să ne «torturăm» clienții”

Mecha nu contestă direcția industriei. Din contră, spune că „electromobilitatea este viitorul”, dar consideră că problema este viteza cu care producătorii trebuie să îndeplinească țintele de emisii.

„Nu putem să închidem ochii și să ne «torturăm» clienții, forțându-i să cumpere un vehicul electric”, spune CEO-ul Volkswagen Vehicule Comerciale.

Pentru o firmă, alegerea este mai complicată decât pentru un cumpărător privat. O dubă poate transporta marfă toată ziua, poate fi condusă de mai mulți șoferi sau poate reveni în fiecare seară la sediu, unde încărcarea este mult mai ieftină. Tocmai modul de utilizare decide dacă electrica are sau nu sens.

Libertatea a scris că motorina va dispărea din unele benzinării pe măsură ce stațiile electrice câștigă teren, însă vehiculele comerciale sunt printre segmentele în care combustibilul rămâne încă foarte important.

O baterie mai mare nu rezolvă automat problema autonomiei

Șeful Volkswagen Comerciale spune și că soluția nu este pur și simplu să montezi baterii tot mai mari pe dube. Acumulatorul crește prețul mașinii și greutatea, ceea ce înseamnă mai puțină sarcină utilă disponibilă pentru marfă.

În cazul unei utilitare, asta contează enorm. Dacă bateria devine suficient de grea încât masa totală a vehiculului să crească prea mult, pot apărea inclusiv probleme legate de limitele permisului categoria B. Pentru unele firme este deci mai eficientă o baterie suficientă pentru traseul zilnic și încărcare peste noapte decât sute de kilometri de autonomie suplimentară.

În interviul complet, Ștefan Mecha vorbește și despre ce a învățat Volkswagen din China, viitorul electric al Amarok, ID. Buzz autonom și concurența tot mai mare a producătorilor chinezi. Interviul integral poate fi citit pe AutoExpert.

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