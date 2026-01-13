Volumul de motorină vândut în 2023 a fost cu 22% mai mic decât vârful înregistrat în 2017

La nivel național, multe dintre cele 8.400 de stații de alimentare din Regatul Unit ar putea renunța la motorină până în 2035, relatează The Times.

Volumul de motorină vândut în 2023 a fost cu 22% mai mic decât vârful înregistrat în 2017. De asemenea, numărul vehiculelor pe motorină de pe drumurile britanice este așteptat să scadă semnificativ. Până în 2035, pe șosele ar putea rămâne doar 250.000 de automobile diesel, comparativ cu cele 15,5 milioane înregistrate în iunie 2025.

Doar 5,1% din vehiculele achiziționate în 2025 au fost diesel

Cererea pentru mașinile diesel noi este deja aproape inexistentă. Doar 5,1% din vehiculele achiziționate în 2025 au fost diesel, în timp ce 23,4% erau complet electrice.

Ben Nelmes, directorul general al New AutoMotive, a declarat că scăderea volumului de vânzări împinge benzinăriile către un „punct critic comercial”.

„În situația în care combustibilul rămâne în rezervoare fără să se vândă rapid, se degradează. Pe măsură ce disponibilitatea motorinei scade, mulți șoferi vor ajunge la concluzia că cea mai inteligentă opțiune este să treacă la electric”, a spus acesta.

Londra este așteptată să devină un oraș fără mașini pe motorină, în mare parte datorită extinderii Zonei cu Emisii Ultra Reduse (ULEZ). Șoferii vehiculelor diesel mai vechi, înmatriculate înainte de septembrie 2015, deja plătesc o taxă zilnică de 12,50 lire sterline pentru a conduce în capitală.

Nu există dovezi că benzinăriile vor înceta să comercializeze motorină, conform guvernului britanic

Guvernul britanic a declarat că nu există dovezi că benzinăriile vor înceta să comercializeze motorină din 2030. Miniștrii au subliniat sprijinul de 7,5 miliarde de lire pentru tranziția la vehicule electrice și Grantul pentru Mașini Electrice, care a ajutat aproape 50.000 de cumpărători să economisească până la 3.750 de lire la achiziția unui vehicul electric. Conform datelor, unul din patru autovehicule vândute în prezent este electric.

Steve Gooding, director al RAC Foundation, a avertizat că șoferii de mașini diesel ar putea ajunge să caute stații de alimentare unde să se aprovizioneze, pe măsură ce dispariția motorinei continuă. Totuși, acesta a subliniat că este prematur să se declare sfârșitul motorinei, având în vedere că sectoarele de transport marfă și vehicule comerciale rămân dependente de acest combustibil.

