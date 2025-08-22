După experimentul Libertatea în care am arătat cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, vă propunem un alt experiment, de data aceasta în Santorini. E considerată una dintre cele mai cunoscute insule ale Greciei, situată în sudul Mării Egee, parte a arhipelagului Cicladelor. Este renumită pentru peisajele sale spectaculoase, casele albe cu acoperișuri albastre, apusurile superbe și istoria sa vulcanică.

Cât costă benzina și motorina în Santorini

Cu satele și orașele sale, Oia, Fira, Akrotiri, și plajele și vinăriile sale, Santorini atrage anual aproximativ trei milioane de turiști care ajung pe insulă fie cu avionul, fie cu feriboturile sau cu vasele de croazieră. Din iunie până în septembrie e sezonul de vârf, când și prețurile sunt foarte mari.

Benzina și motorina ne-au atras atenția, având în vedere scumpirile care au avut loc la carburanți în România la începutul lunii august. În țară, prețurile la Petrom variază acum între 7,32 și 7,38 de lei pentru un litru de benzină standard, în timp ce în Santorini benzina standard e între 10 și 10,18 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard costă în România și 7,9 lei, în timp ce în Santorini e între 8,84 și 8,65 de lei. Pe viitor, șoferii români trebuie să se pregătească pentru noi majorări. De la 1 ianuarie 2026, o nouă creștere a accizelor va duce la scumpiri de 34 de bani pe litru pentru benzină și 30 de bani pentru motorină.

Benzina și motorina, mai ieftine în Bulgaria decât în România

La vecinii noștri, prețurile la benzină și motorină sunt mai mici. Acum trei ani, prețurile la pompă în Bulgaria erau cu 20-50 de bani/litru mai mici decât cele din România. În prezent, diferenţa a crescut simţitor, iar un litru de combustibil costă la noi şi cu 1,5 lei mai mult decât în Bulgaria.

Iată care este situaţia la staţiile Rompetrol din cele două ţări vecine:

Şi în benzinăriile Lukoil există diferenţe de preţ între Bulgaria şi România:

La benzinăriile OMV din cele două ţări sunt afişate următoarele preţuri la pompă:

