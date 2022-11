În ianuarie 2018, Doina Pană a renunţat la funcţia de ministru al pădurilor, invocând că are probleme de sănătate şi a reclamat că a fost otrăvită cu mercur, indicând ca posibili vinovaţi „mafia din industria lemnului”.

Probele strânse de DIICOT nu au confirmat însă susţinerile fostului ministru, iar dosarul a fost clasat.

Procurorii notează că Doina Pană a adus ca principală probă fotocopia unui buletin de analize toxicologice din data de 16 ianuarie 2018, emis de către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – Secţia ATI Toxicologie, cu toate că ea nu figurează în baza de date ca prezentă sau internată în perioada ianuarie 2018 – iunie 2018 în această unitate sanitară.

Expertizele realizate de cei de la INML

Expertizele efectuate de INML în acest caz au stabilit că „nu există elemente obiective care să susţină faptul că în cazul persoanei vătămate (Doina Pană, n.r.) a existat o intoxicaţie cu mercur”, iar afecţiunile invocate de fostul ministru nu au legătură cu intoxicaţia cu mercur.

Totodată, INML consideră că, probabil, Doina Pană a fost expusă la mercur la valori reduse, posibil în urma „alimentaţiei moderne”.

Cei de la INML spun că alimentele existente pe piaţă care conţin mercur şi care pot provoca simptomele reclamate de Doina Pană sunt: peştele, fructele de mare, cerealele, fructele, carnea provenită de la animale care au fost hrănite cu cereale contaminate cu mercur.

Potrivit ordonanţei de clasare, buletinul de analize emis în ianuarie 2018 de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti menţiona o valoare de 19 ľg/l în urină, faţă de valoarea normală considerată, sub 10 ľg/l. Medicii de la spital susţineau că această valoare „permite” diagnosticul de intoxicaţie cu mercur, pentru care s-a recomandat tratament cu chelatori de mercur, începând cu data de 17.01.2018.

Doina Pană a fost audiată de nouă ori de către procurori, în perioada ianuarie 2018 – februarie 2020, declaraţii fiind luate şi de la mai mulţi angajaţi de la Ministerul Pădurilor.

INML a mai stabilit că afecţiunile cu care a fost diagnosticată Doina Pană „nu aparţin tabloului clinic al intoxicaţiei cu mercur”.

Doina Pană a solicitat în august 2018 efectuarea unui nou raport de analiză medico-legală, la care să asiste şi medicul său, cerere aprobată de DIICOT, mai ales că raportul INML nu a lămurit, din punct de vedere teoretic, perioada de absorbţie a mercurului în corp.

În suplimentul de expertiză, medicul de la INML a menţionat că „nu deţine elemente obiective care să precizeze perioada, calea şi durata în care s-a acumulat mercur în organismul persoanei vătămate. Având în vedere că simptomatologia pacientei a fost nespecifică, o apreciere bazată exclusiv pe aceasta este speculativă”.

Totodată, INML susţine că una din afecţiunile de care suferă Doina Pană nu are legătură cu intoxicaţia cu mercur: „ocluzia coronariană (astuparea arterelor inimii) nu reprezintă consecinţă a intoxicaţiei cu mercur şi are un substrat fiziopatologic (biologic) diferit”.

Fostul ministru a contestat anul trecut concluziile INML

Doina Pană a contestat din nou concluziile INML, astfel încât, în septembrie 2021, este efectuat un nou raport medico-legal, de data aceasta de către o comisie din cadrul INML.

INML a anunţat că nu se pot face aprecieri cu privire la momentul real al expunerii la mercur şi, ţinând cont de valoarea mercurului constatată prin analiza toxicologică nr. 210 din 15.01.2018, „aceasta reprezintă cel mai probabil expresia unei expuneri la mercur, la valori reduse, posibil habituale în contextul vieţii citadine şi al alimentaţiei moderne”.

Pe de altă parte, DIICOT susţine că nu există probe privind existenţa unui grup infracţional organizat, constituit din membri ai ASFOR – Asociaţia Forestierilor din România, care să fi plănuit uciderea fostului ministru al pădurilor.

Și-a dat demisia din Guvern pentru că ar fi fost otrăvită

Doina Pană, fostul ministru al apelor și pădurilor, a declarat în 2019 într-o intervenție la Antena 3 că motivul pentru care și-a dat demisia din Guvern, în ianuarie 2018, a fost otrăvirea cu mercur.

„Pe la sfârșitul lui noiembrie am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat tratament și, cu toate astea, mă simțeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac și o analiză toxicologică. Și, în 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele a reieșit intoxicație cu mercur în concentrație mare”, spunea Doina Pană.

