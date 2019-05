Doina Pană otrăvită cu mercur. Dosarul deschis de mai bine de un an, nicio persoană pusă sub acuzare

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, fostul ministru a povestit că în urma unor analize toxicologice din 15 ianurie 2018 a aflat că motivul pentru care se simțea rău de câteva luni era o „intoxicație cu mercur în concentrație mare”.

Doina Pană își depusese demisia pe motive de sănătate încă din 3 ianurie 2018, dar aceasta a fost semnată de președintele Klaus Iohannis pe 29 ianuarie.

„Vă dați seama, ministru în guvernul României otrăvit”

Fostul ministru a spus că a depus plângere la poliție de-abia la începutul lunii februarie 2018 și nu din timpul cât încă era ministru „pentru că, în caz că se afla (că un ministru a fost otrăvit), ar fi dăunat imaginii României. Vă dați seama, ministru în guvernul României otrăvit”.

Surse din cadrul DIICOT ne-au confirmat că dosarul penal pentru tentativă de omor și grup infracțional organizat a fost deschis în urma plângerii personale făcute de Doina Pană și nu ca urmare a sesizării vreunei instituții publice și că dosarul a fost deschis din start pentru tentativă de omor și grup infracțional organizat.

La mai bine de un an de la depunerea plângerii, deși au fost audiate mai multe persoane, nimeni nu a fost pus sub acuzare, iar faptele încă sunt cercetate in rem.

Printre probele analizate se află și raportul toxicologic în urma căruia Doina Pană a descoperit intoxicația cu mercur. Precum și celelalte analize medicale făcute de reclamant.

