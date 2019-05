Potrivit unor oficiali ai DIICOT, dosarul a fost deschis ca urmare a unei plângeri depuse de Doina Pană, informează Agerpres.

Doina Pană, fostul ministru al Apelor și Pădurilor, a susținut miercuri, la Antena 3, că motivul pentru care și-a dat demisia din Guvern, în ianuarie 2018, a fost otrăvirea cu mercur. Doina Pană a demisionat pe 3 ianuarie 2018 din funcția de ministru, invocând la acea vreme motive de sănătate.

„Pe la sfârșitul lui noiembrie am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat tratament și, cu toate astea, mă simțeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac și o analiză toxicologică. Și, în 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele a reieșit intoxicație cu mercur în concentrație mare”, a povestit Doina Pană, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Declarațiile fostului ministru au venit la o zi după ce primarul Capitalei, Gabriela Firea a spus că nu exclude ca prezența sârmei din colonul său să se datoreze unei mâini criminale.

