Consecințele hipoxiei au fost grave pentru bărbat

Prietenul său l-a salvat și i-a aplicat imediat manevre de resuscitare, iar bărbatul a fost transportat de urgență la spital, însă consecințele hipoxiei au fost grave: pacientul a dezvoltat o tulburare de mișcare care îi provoca spasme musculare necontrolate la nivelul picioarelor în timpul mersului și la nivelul gurii când vorbea. În schimb, brațele nu au fost afectate de aceste spasme, relatează Live Science.

După o perioadă de spitalizare, bărbatul a fost transferat la un centru de reabilitare. Acolo, a încercat să rezolve un puzzle sudoku, o activitate obișnuită pentru el înainte de accident. În timp ce lucra la puzzle, mușchii brațului stâng au început să tresară necontrolat. Aceste mișcări s-au oprit imediat ce a încetat să rezolve puzzle-ul.

Medicii au suspectat că bărbatul suferea de crize clonice, caracterizate prin mișcări repetate și necontrolate ale mușchilor. Investigațiile ulterioare au confirmat prezența unui tipar de criză în zona centroparietală dreaptă a creierului său, conform unei electroencefalograme.

Echipa medicală a efectuat un RMN funcțional în timp ce rezolva un puzzle sudoku

Un RMN standard nu a indicat anomalii evidente care să explice aceste crize. Pentru a înțelege mai bine fenomenul, echipa medicală a efectuat un RMN funcțional (fMRI) în timp ce pacientul rezolva un puzzle sudoku.

Scanarea a arătat o „activare extinsă”, în special în cortexul centroparietal. O analiză mai detaliată prin imagistica tensorială de difuzie (DTI) a evidențiat o reducere a fibrelor inhibitoare din această zonă a creierului, care în mod normal reglează activitatea celulară.

Potrivit raportului citat de Live Science, leziunile provocate de hipoxie au dus la o creștere de trei ori a activității nervului ce controlează brațul stâng al pacientului.

Acest dezechilibru a declanșat crize epileptice focale, concentrate într-o zonă specifică a creierului. În cazul său, crizele erau un tip rar de epilepsie reflexă, declanșate de stimuli vizual-spațiali specifici.

„Imaginea tridimensională pe care pacientul și-o imagina în timp ce rezolva sudoku a declanșat aceste crize”, a explicat Berend Feddersen, neurolog și autor principal al studiului.

Pacientul a fost tratat cu medicamente antiepileptice

Medicamentele antiepileptice au eliminat crizele. În plus, terapia fizică a ameliorat spasmele musculare apărute în timpul mersului și vorbirii. Totuși, a renunțat la rezolvarea puzzle-urilor sudoku pentru a evita riscul de recidivă.

Epilepsia afectează aproximativ 3,8% din populație la un moment dat în viață, iar 4%-7% dintre acești pacienți pot suferi de crize reflexe.

Deși acest caz a fost primul raportat în care rezolvarea unui sudoku a provocat crize epileptice, există alte exemple similare. De exemplu, în 2015, medicii din China au raportat cinci cazuri de bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 44 de ani care au suferit crize după ce au jucat Zipai, un joc tradițional chinezesc.

De asemenea, în ianuarie 2025, medici din Taiwan au documentat 30 de cazuri de pacienți cu crize reflexe declanșate de jocul Mah-Jong.

Medicul Ioana Mândruţă a explicat la Medika TV cum trebuie să reacţioneze o persoană care asistă la o criză de epilepsie. Potrivit acesteia, pacientul trebuie întors cu tot corpul o dată.

