„Pentru toți părinții care intenționează să facă tot felul de artificii de a-și «muta» domiciliul în circumscripția Școlii ‘Traian pentru a-și înscrie copiii aici, acestea sunt spațiile de care dispunem: clase de 32 mp în care vor învăța copiii dvs, dintre care 6 sunt situate la capete de hol, cu trecere una din cealaltă, într-o școală cu clădiri din 1908!!!”, a scris directoarea pe pagina sa de Facebook.

Ea subliniază că părinții nu ar trebui să aibă așteptări nerealiste și să nu transforme școala într-un subiect de plângeri pe internet.

„Ca să fie clar, mai ales pentru părinții și copiii sensibili, și să nu mai aud de sesizări, vaiete, plângeri pe blogurile de mămici, tatici, bunici…”

Diana Brătucu amintește că există suficiente școli în Craiova, mai mari și mai moderne.

„Sunt școli în tot orașul, mult mai mari, mai frumoase, mai apropiate de fiecare domiciliu. Suntem niște profesori obișnuiți, nu deținem niște metode secrete, nu facem magie, ci lucrăm cu materialul clientului.”

Problema principală este fenomenul „mutațiilor”, care afectează direct spațiul și organizarea școlii.

„Dacă va continua fenomenul ‘mutațiilor – an de an (2 treimi sunt în această situație!!!), în curând va rămâne o școală doar cu copii … Noi, cei care muncim în ea, nu vom mai avea loc. Ieri tocmai am desființat cancelaria – una deja prea mare pentru cei 73 de profesori – exact de 33,87 mp…”

Recomandări Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

Directoarea spune că instituția pe care o conduce respectă legea și nu refuză elevii din circumscripție, dar responsabilitatea aparține părinților care declară fals domiciliul. Asta după ce conducerea școlii a fost acuzată că înscrie elevi ca să pară o instituție „căutată”.

„Legea ne obligă să o facem. De altfel, am făcut tot ceea ce puteam face legal: am reconfigurat circumscripția, am solicitat și s-a realizat verificarea domiciliului/reședinței. Deci nu este vina noastră că părinții și cei care ‘îi iau în spațiu declară că respectă legea. Nu e nici vina autorităților că nu asigură spațiu pentru copiii din circumscripție. Pentru că ei nu există, de fapt!!!”

În plus, pentru a gestiona fluxul de elevi și traficul din zonă, Primăria a pus la dispoziție autobuze școlare.

„Aaaaa, și Primăria pune la dispoziție autobuze școlare pentru 230 de copii (…care, bănuiesc, locuiesc la bunici după școală – că părinții sunt în circumscripție), atenție, nu doar pentru ei, ci pentru toată această parte a orașului în care circulația este paralizată dimineața și la prânz.”

Prin mesajul său, directoarea Școlii „Traian” din Craiova atrage atenția că supraaglomerarea pune presiune atât pe elevi și profesori, cât și pe infrastructura școlară, cerând părinților să respecte circumscripțiile școlare și să evite „artificiile” legate de schimbarea de domiciliu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE