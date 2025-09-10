Părinții, revoltați: „Ce să facem? Să ne dăm demisia de la job ca să-i ducem pe copii la școală?”

Contactată de reporterii Libertatea, Elena Băloiu, președinta comitetului de părinți din clasa a III-a C, ne-a mărturisit că situația este cât se poate de gravă, iar lucrurile nu pot rămâne, sub nicio formă, așa.

„Inițial, ni s-a spus că elevii din clasele primare vor învăța dimineața, în intervalul 8.00 – 12.00, iar cei din gimnaziu după-amiază, între 12.00 și 18.00. Au fost anunțate, așadar, două schimburi, cum prevede și legea, iar noi am stat toată vara liniștiți”, a precizat ea.

Toate bune și frumoase până vineri, 5 septembrie, când părinții copiilor de clasa a III-a au primit un mesaj din partea învățătoarelor care le-au comunicat schimbarea. „Ni s-a spus că programul începe la ora 11.20 și se termină la 14.40. Și iată cum nu mai vorbim despre două schimburi, ci despre trei, pe care au încercat să le mascheze. Au spus că este vorba despre un program intermediar, integrat în cel de dimineață. Dar ora 14.00, când termină copiii, nu este de dimineață!”, ne-a mai spus, revoltată, mama.

Părinții reclamă și faptul că la ora 11.00, în miezul zilei, mulți dintre ei nu au cum să se învoiască de la serviciu, să vină acasă, să-și ia copiii și să-i ducă la școală. „Nu mai vorbim despre cei care nu au cu cine să-i lase pe copii până intră la ore. Nu mai vorbim despre cei cu doi sau trei copii în clase diferite, care învață după un orar diferit. Oamenii aceia ce fac? Își lasă joburile? Își dau demisia de la muncă?”

„Nu toată lumea are bani de Before School, domnule director!”

Pentru că părinții s-au revoltat și au trimis o solicitare de revenire la programul inițial, conducerea școlii le-a sugerat să-și înscrie copiii dimineața la „Before School”, iar apoi, după-amiază, să-i lase la programul „Școala după Școală”. „Dar sunt părinți care, poate, nu dispun de resurse financiare pentru a-i înscrie pe cei mici la Before. Costă foarte mult. Sunt servicii private. Nu-și permite toată lumea!” ne-a mai spus Elena Băloiu.

„Suntem mai mult decât revoltați pentru că am fost puși în fața faptului împlinit, pentru că ne-au anunțat cu trei zile înainte de începerea școlii. Nu ni s-a oferit timp pentru a ne organiza, pentru a găsi o soluție, o variantă să ne aducem copiii la școală și să-i luăm de la școală”.

Pe de altă parte, sunt și părinți care deja au optat pentru „After School” și au și semnat, încă din vară, contractele. Sunt și ei dați peste cap. Au plătit un avans, au dat niște bani, au optat pentru un anumit program. Acum sunt nevoiți unii să anuleze, alții să încerce să negocieze preluarea celor mici de la școală într-un alt interval orar.

Containerele în care învață elevii sunt amplasate în afara școlii, în parcarea unui bloc. Șoferii care nu au unde să-și lase mașinile o fac uneori chiar sub geamul copiilor. Foto: Laura Macavei

Elevii de-a III-a, mutați în containere amplasate în parcarea unui bloc de locuințe

Părinții elevilor de clasa a III-a de la Școala Hamburg mai reclamă o situație: acești copii au fost mutați nu numai din clasa lor, ci și din clădirea școlii. „Au adus șase containere care, în prima zi de școală, nu încă nu fuseseră racordate la curent electric. Mai mult, acestea sunt amplasate în afara școlii, în parcarea din fața unui bloc. Este adevărat că se intră în ele din curtea școlii, dar nu sunt îngrădite pe exterior. Ar fi fost nevoie de un gard care să-i împiedice pe șoferi să parcheze sub geamuri”, ne-a mai spus mama.

Elena Băloiu ne-a mai sesizat o problemă: containerele se sprijină pe niște dale de piatră. „Nu le-au pus direct pe ciment pentru că, probabil, asfaltul era în pantă. Așa că le-au cocoțat pe niște dale. Însă această metodă nu-mi prezintă siguranță în caz de cutremur. La vibrații puternice containerele s-ar putea deplasa, punând în pericol siguranța copiilor. Pare o improvizație tipic românească. Nu au nici aviz ISU”.

Orice persoană care trece pe stradă se poate apropia de geamul containerelor și-i poate privi pe copii. Foto: Laura Macavei

Însă, continuă mama, containerele sunt dotate modern. Au tablă inteligentă, video-proiector, aer condiționat. „Interiorul este nou, curat, nimic de comentat”.

Am ajuns și noi la fața locului și am văzut containerele de geamul cărora te poți apropia fără nicio problemă, oricât de mult dorești. Atât de mult încât poți privi copiii de aproape, nestingherit. Îi vezi, efectiv, ce fac în clasă, cum se joacă, cum scriu ce face învățătoarea și ce le predă. Atât elevii, cât și cadrele didactice sunt foarte expuse privirilor curioase ale celor care trec pe lângă geamuri.

Dar asta este o nimica toată față de alte situații cu adevărat periculoase: orice mașină care trece pe stradă și care, dintr-un anumit motiv, este scăpată de sub control se poate înfige direct în aceste săli de clasă improvizate.

Locatarul unui bloc din apropiere: „Din cauza containerelor, oamenii nu mai au unde să-și parcheze mașinile”

Containerele amplasate pe locurile de parcare au stârnit nu numai revolta părinților, ci și a locatarilor din blocurile învecinate. Motivul? Oamenii s-au trezit că nu mai au unde să-și parcheze mașinile. „Sunt oameni și de la noi din bloc și de prin alte blocuri care își parcau aici mașinile. Și au plătit pentru asta bani mulți la primărie. Unele locuri sunt parcări de reședință, altele la comun…adică ai plătit, te poți așeza oriunde în sector”, ne-a spus un locatar pe care l-am întâlnit în fața blocului.

Bărbatul ne-a arătat apoi o stradă laturalnică, plină cu autoturisme parcate pe ambele trotuare. „Toți se înghesuie acum aici. Fiecare face ce poate. De când au început lucrările de extindere, toate sunt date peste cap”, se plânge omul.

Din cauza aglomerației din fiecare zi, dar și din cauza containerelor amplasate pe locurile de parcare locatarii blocurilor din apropierea școlii nu mai au unde să-și lase mașinile. Foto: Laura Macavei

Bărbatul ne-a mai spus că Școala Hamburg este supraaglomerată dintr-un motiv foarte simplu: aici sunt înscriși copii din toate zonele Capitalei și chiar din județele învecinate „Uitați-vă la numerele de înmatriculare ale mașinilor cu care vin părinții. Sunt din Ialomița, Ilfov. Vin câte unii de pe la Corbeanca să-și aducă odraslele aici. Normal că școala devenit foarte aglomerată! Să vedeți ce nebunie este dimineața la ora 8.00! Sau la ora 11.00, când ies copiii! Părinții parchează claie peste grămadă, vin, pleacă, întorc mașinile, claxonează, nu mai spun despre ce blocaje apar și ce ambuteiaje că intră pe străduțe, dar nu mai reușesc să iasă!”.

Aglomerația din zonă este un alt motiv pentru care locatarii nu au unde să-și parcheze mașinile personale. „În fața școlii parcă este salon auto, expoziție. Vin, pleacă, vin, pleacă“, ne-a mai spus locatarul blocului învecinat.

Scandalul a degenerat și-i implică și pe părinții elevilor de-a VIII-a

Care sunt motivele acestor decizii de devansare a programului elevilor și de ce au fost mutați copiii în containere? Răspunsul ni-l oferă tot Elena Băloiu, președinta comitetului de părinți ai clasei a III-a C: „În primul rând, este vorba despre lipsă de spațiu. Școala Hamburg se află de câțiva ani într-un amplu proces de renovare și de extindere tocmai din acest motiv. Aici învață 2.800 de elevi, toți înghesuiți acum, din cauza lucrărilor, în doar două corpuri de clădire. Anul trecut au învățat în trei corpuri, acum unul este în renovare. Doar fundația și pereții exteriori au mai rămas din el”.

Femeia ne-a spus că acceptă situația, însă totul are o limită. „Era normal să se extindă școala, să înceapă lucrările. Însă iată că acest lucru vine la pachet și cu neajunsuri. Și înțelegem acest lucru. Și acceptăm și zgomotul de pe șantier, și praful, și agitația”.

Lucrările de extindere a școlii Hamburg au început acum câțiva ani, dar nu se știe când se vor termina. Foto: Laura Macavei

Într-adevăr, zgomotele șantierului sunt asurzitoare. Când muncitorii folosesc picamerele, bormașinile, sudează sau taie cu flexul, nu te mai auzi om cu om, iar ca să fii înțeles când vorbești, aproape că trebuie să strigi. „Este un zgomot infernal, copiii învață în condiții foarte grele, dar modernizare fără deranj ni s-a spus că nu se poate. Ceea ce este, până la urmă, adevărat”.

Însă, continuă părintele, mai există un motiv pentru care s-a decis acest program intermediar pentru clasa a III-a: „Pe ultima sută de metri s-a decis ca elevii din clasa a VIII-a să învețe de dimineață. Deși, inițial, orarul lor era de după-amiază. S-au făcut presiuni foarte mari, iar directoarea a cedat”. Părinții celor de-a III-a se consideră discriminați: „Au luat decizia de a-i muta pe cei dintr-a VIII-a dimineața pentru a avea timp de pregătiri private suplimentare. Dar în detrimentul copiilor noștri”.

Zona pietonală din fața Școlii Hamburg este invadată în fiecare zi de sute de părinți, bunici și copii. Foto: Laura Macavei

Directorul școlii, reacție sfidătoare și ironică: „Nu au încălzire în pardoseală, scaune cu masaj, jacuzzi gonflabil”

Părinții elevilor din clasa a III-a au înaintat conducerii o petiție în care solicită revenirea copiilor la programul inițial. Însă, deocamdată, nu au primit niciun răspuns care să-i mulțumească.

Și reporterii Libertatea au cerut un punct de vedere conducerii Școlii Hamburg, însă directoarea Ștefania Voicu a refuzat să vină cu explicații. O reacție am primit însă de la Ionel Marius Țolescu, unul dintre directorii adjuncți, care a trimis un comunicat de presă. Însă, în loc să vină cu soluții, acesta i-a ironizat pe părinți. „Containerele, care momentan nu au apă, încălzire în pardoseală, scaune cu masaj, jacuzzi gonflabil, etc. (…) au fost aduse la solicitarea noastră, pentru că soluția cu sala de sport nu era viabilă. 125 de elevi ar fi fost efectiv sechestrați în acea sală, foarte aproape de șantier, praf, gălăgie și fără posibilitatea de a ieși în pauze”, a declarat, printre altele, directorul.

Țolescu a mai precizat că lucrările de la corpul A al clădirii sunt necesare și că rezultatul va fi o școală modernă, cu suficiente spații pentru a asigura „un singur schimb pentru mult-mult timp de acum încolo”.

