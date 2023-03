Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a identificat gradual problemele Euroins, a afirmat Valentin Ionescu, reamintind și numărul controalelor efectuate începând din 2020: 17.

„În urma ultimului control, care a durat aproximativ 6 luni, prin verificări complexe, am reușit să determinăm solvabilitatea reală a acestei companii“, a afirmat directorul Direcției Generale de Asigurări din cadrul ASF, potrivit sursei citate. În comunicatul în care a anunța retragerea autorizației și insolvența Euroins, ASF spunea că Euroins are o gaură de aproximativ 445 milioane de euro.

Directorul ASF consideră că ASF a acționat la timp, după ce informațiile au ieșit la iveală în urma controlului de 6 luni „atât de amplu pe toate palierele”.

“Aveam control inopinat la societate, avem verificări din supraveghere, aveam colaborări cu alte entități din afara României, cu supraveghetori din afară. Am verificat conturile din afara României. Toate aceste lucruri au durat. Am verificat contractele de reasigurare, am discutat cu supraveghetorii acelor reasigurători dacă contractele sunt valabile. A fost o analiză amplă. Cei din Big Four vă pot spune că analiza de solvabilitate – calculul SCR și MCR (n.n SCR = Cerinţa de capital de solvabilitate şi MCR = cerinţa de capital minim)– durează câteva luni. Nu o pot face peste noapte”, explică Valentin Ionescu.

ASF a descoperit, în 2021, că Euroins ascundea dosarele de litigii

Euroins a avut un comportament problematic încă de acum câțiva ani, a mai spus Valentin Ionescu, potrivit sursei citate.

Au fost constatate contracte repo (intragrup), finanțau grupuri din Bulgaria prin aceste contracte, le-am impus să întoarcă banii înapoi. Acest lucru l-am identificat acum doi ani, le-am impus prin decizie (n.n. să întoarcă banii), am notificat Ministerul Public, deci organele penale. Valentin Ionescu:

„Ulterior, în 2021, am descoperit că această companie ascundea dosarele de litigii. A fost o acțiune unică, în sensul că am făcut verificări încrucișate pe toate instanțele din țară. Colegii de la IT ne-au ajutat cu un soft pentru a identifica numărul real de dosare pe care le are această companie, pentru că nu ne-am putut baza niciodată pe raportările societății, nu le dădeau la timp, erau lipsite de transparență”, susţine Valentin Ionescu.

El a precizat ca Euroins avea probleme de solvabilitate încă din 2021, dar nu atât de mari.

„În 2021, împreună cu EIOPA, am avut exercițiul de evaluare a activelor și pasivelor din asigurări, pentru că ne doream să știm care e tabloul sectorului asigurărilor. Acest exercițiu BSR (balance sheet review) s-a terminat în decembrie 2021, iar în ianuarie am publicat rezultatele. Euroins avea probleme de solvabilitate încă de atunci, dar nu atât de mari”, a mai spus acesta.

