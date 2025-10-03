Conflictul privind sabia

Arrington, un istoric cu experiență în Serviciul Parcurilor Naționale și Administrația Arhivelor Naționale, a declarat că a fost pus în fața unei alegeri dificile: „Demisionează – sau vei fi concediat”. El a explicat că autoritățile „au crezut că nu mi se mai poate da încredere în informații confidențiale”.

Controversa a apărut în contextul celei de-a doua vizite de stat a președintelui Trump în Regatul Unit. Oficialii Departamentului de Stat au sugerat oferirea unei săbii Eisenhower ca simbol al relației speciale dintre SUA și Marea Britanie.

Arrington s-a opus ideii de a dona un artefact care aparținea poporului american. El a propus găsirea unei alternative, dar sursele afirmă că Departamentul de Stat a insistat. În final, s-a oferit o replică de la Academia Militară West Point.

Palatul Buckingham a confirmat că Regelui Charles i s-a oferit o replică a săbii, descriind-o drept un simbol al „parteneriatului istoric esențial pentru victoria în al Doilea Război Mondial”.

Acuzații și negări

Unele surse din administrația Trump au sugerat că Arrington ar fi vorbit critic la adresa președintelui, acuzație pe care fostul director o neagă vehement: „Este 100% greșit. N-am spus niciodată un cuvânt rău despre nimeni.”

Arrington susține că a discutat doar cu colegii despre găsirea unui cadou potrivit și că „în niciun moment nu am denigrat pe nimeni”. El a adăugat că, dacă existau astfel de acuzații, acestea nu i-au fost comunicate niciodată.

Implicațiile demisiei

Deși Casa Albă nu are un rol oficial în angajarea sau concedierea directorilor bibliotecilor prezidențiale, situația ridică întrebări despre independența acestor instituții.

Arrington, în vârstă de 52 de ani, se află acum în căutarea unui nou loc de muncă în sectorul federal, având mai puțin de cinci ani până la eligibilitatea pentru pensionare. El și-a exprimat regretul pentru situația creată, declarând: „Dacă există vreo modalitate ca acest lucru să se întâmple, m-aș întoarce la această slujbă într-o clipă. Îmi place meseria, iubesc oamenii, iubesc istoria.”

Cazul Arrington evidențiază tensiunile dintre administrația prezidențială și instituțiile culturale federale, punând sub semnul întrebării echilibrul dintre loialitatea politică și integritatea profesională în gestionarea patrimoniului istoric american.

