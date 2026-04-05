3.000 de ore suplimentare, 5 ani acasă plătiți

Publicația austriacă Heute prezintă cazul neobișnuit al directorului unei școli din Carintia, care a strâns, de-a lungul anilor, aproximativ 3.000 de ore suplimentare. Acest lucru îi permite acum să rămână acasă cu salariul integral pentru o perioadă de peste cinci ani înainte de pensionare.

Situația este posibilă datorită vechiului sistem de salarizare aplicat profesorilor din sistemul public.

Peste 40.000 de euro deja plătiți

O parte dintre orele suplimentare acumulate au fost deja plătite. Potrivit Direcției de Educație, suma achitată se ridică la aproximativ 41.700 de euro.

Restul orelor vor fi compensate sub formă de timp liber plătit. În total, directorul va putea părăsi activitatea didactică cu cinci ani și două luni înainte de momentul pensionării, costurile pentru această perioadă de absență fiind estimate de autorități la aproximativ 530.000 de euro.

Ore suplimentare acumulate în ani de muncă

În sistemul de învățământ austriac, orele suplimentare sunt considerate „servicii suplimentare” și apar atunci când cadrele didactice depășesc norma săptămânală de 20 de ore de predare.

Pentru fiecare oră în plus, profesorii primesc un spor de 1,3% din salariul de bază. Din anul școlar 2009/2010, aceste ore pot fi acumulate într-un cont de timp.

Directorul școlii din Carintia a explicat că, de-a lungul anilor, a fost firesc să se acumuleze un volum mare de ore suplimentare. Mai ales că, pe lângă activitatea de conducere, el a continuat să predea mai multe ore pe săptămână la patru clase.

Munca suplimentară a făcut ca sarcinile administrative să fie mutate frecvent în afara programului obișnuit, inclusiv în serile zilelor lucrătoare și în weekend.