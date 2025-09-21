Impactul asupra personalului medical

Dr. Abu Salmiya a declarat pentru CNN: „Aceasta este casa familiei în care locuim. Fratele meu, doi dintre fiii fratelui meu, soția nepotului meu și doi dintre copiii lor au fost martirizați”. Atacul a provocat și rănirea altor șapte persoane, inclusiv rude apropiate ale directorului spitalului.

Un videoclip distribuit de Dr. Munir Al-Bursh, directorul general al Ministerului Sănătății din Gaza, îl arată pe Abu Salmiya îngenuncheat lângă cadavrele membrilor familiei sale, purtând încă uniforma medicală. Această imagine subliniază impactul emoțional asupra personalului medical care continuă să lucreze în condiții extrem de dificile.

Operațiuni de salvare în curs

Apărarea civilă din Gaza a raportat că a salvat patru persoane rănite și a recuperat trei cadavre dintr-o casă din zona de plajă nordică a Gazei. O persoană rămâne dispărută sub dărâmături, echipele de salvare continuând eforturile de recuperare.

Acest incident se înscrie într-un context mai larg al escaladării conflictului în Gaza. Israelul își intensifică eforturile de a captura orașul Gaza, cel mai mare din teritoriu. Zeci de mii de palestinieni au fost forțați să-și părăsească locuințele în fața ofensivei israeliene.

Operațiuni militare și consecințe umanitare

Armata israeliană a raportat că a atacat peste 120 de „ținte teroriste” de la începutul operațiunii sale terestre în orașul Gaza. IDF susține că a descoperit tuneluri și a eliminat combatanți, însă aceste afirmații sunt dificil de verificat independent.

În același timp, Ministerul palestinian al Sănătății din Gaza a raportat că cel puțin 90 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene asupra orașului Gaza într-o singură zi. Aceste cifre subliniază costul uman ridicat al conflictului.

Națiunile Unite și alte organizații internaționale au exprimat îngrijorări serioase cu privire la situația umanitară din Gaza. O anchetă independentă a ONU a concluzionat recent că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza, o acuzație pe care Israelul o respinge categoric.

Fostul șef al armatei israeliene a declarat că cel puțin 1 din 10 palestinieni din Gaza au fost uciși sau răniți de la începutul războiului, acum aproape doi ani. Herzi Halevi a recunoscut că este vorba despre peste 200. 000 de palestinieni.