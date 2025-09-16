Peste 200.000 de oameni

Adresându-se locuitorilor din Ein HaBesor, în sudul Israelului, Halevi a spus: „Peste 10% din cei 2,2 milioane de locuitori ai Gazei au fost uciși sau răniți – peste 200.000 de oameni”.

O înregistrare a declarațiilor sale a fost publicată de site-ul de știri Ynet. Halevi a demisionat din funcția de șef al armatei în martie anul acesta, după ce a condus armata israeliană în primele 17 luni ale genocidului.

„Acesta nu este un război blând. Am renunțat la mănușile de catifea din prima clipă. Din păcate, nu mai devreme”, a spus el, sugerând că Tel Aviv ar fi trebuit să acționeze mai decisiv înainte de atacul Hamas din octombrie 2023 asupra așezărilor și siturilor militare din sudul Israelului, care odinioară erau sate și ferme arabe.

Cifrele citate de Halevi sunt apropiate de cele raportate de Ministerul Sănătății din Palestina, pe care autoritățile israeliene le resping adesea.

Mii de oameni, îngropați sub dărâmături

Ministerul raportează în prezent 64.756 de palestinieni uciși și peste 163.859 de răniți de la începutul genocidului, deși aceste cifre ar putea fi subestimate din cauza dificultăților logistice ale războiului.

Există temeri că alte mii de persoane sunt îngropate sub dărâmături.

Experții susțin că numărul real al victimelor depășește semnificativ cifrele raportate de autoritățile din Gaza, estimând că acesta ar putea fi de aproximativ 200.000.

Halevi a făcut aceste comentarii marți, dar declarațiile acestuia nu au fost relatate pe larg până în weekend de către presa israeliană, multe dintre acestea publicând o înregistrare audio a remarcilor. CNN a obținut o copie a înregistrării audio și a confirmat cu un participant că Halevi a vorbit la eveniment.

Un purtător de cuvânt al IDF a declarat: „Nu vom comenta aspectele discutate în conversațiile cu ușile închise”.

Influență juridică limitată

Halevi, care a demisionat în martie din cauza eșecului IDF de a preveni atacul Hamas din 7 octombrie 2023, a abordat și rolul avocaților militari în cadrul campaniei Israelului în Gaza.

Consultanța juridică nu a influențat deciziile operaționale, a spus el, un aspect care contrastează cu afirmațiile repetate ale oficialilor israelieni, potrivit cărora avocații militari ghidează acțiunile pentru a respecta dreptul internațional.

De asemenea, el a recunoscut rolul consilierilor juridici în apărarea acțiunilor armatei israeliene pe plan internațional.

„Există consilieri juridici care spun: Vom ști cum să apărăm acest lucru din punct de vedere legal în lume, iar acest lucru este foarte important pentru statul Israel”, a spus el.

Declarațiile lui Halevi sugerează că, deși există consiliere juridică, influența acesteia asupra conduitei militare este limitată.

Cea mai mare asociaţie globală de specialiști în studii despre genocid a adoptat o rezoluţie prin care afirmă că acţiunile Israelului în Gaza îndeplinesc criteriile legale pentru a fi considerate genocid, potrivit convenţiei ONU din 1948, relatează BBC.



