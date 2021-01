Un angajat al universității a trimis o sesizare la Ministerului Educației care aducea în discuție sporul lunar de 10.000 de lei și alte compensații salariale, de 44.000 de lei, de care a beneficiat directorul general.

Urmare a demersurilor angajatului nemulțumit, în 11 decembrie anul trecut, Senatul ULBS a aprobat înființarea unei comisii disciplinare împotriva angajatului care a formulat sesizările.

Potrivit directorului general administrativ al ULBS, aspectele care justifică înființarea comisiei de disciplină nu sunt petițiile în sine, ci caracterul informațiilor pe care acestea le-au inclus. Mai precis, fluturașul de salariu al lui Vasile Moțoc.

”A făcut publice elemente de natura salariului unui salariat, abuzând de faptul că din poziția în care se află are acces la baza de date cu salariile tuturor din Universitate. Codul Muncii prevede că salariul și elementele acestuia sunt confidențiale. Doi la mână, contractul colectiv de muncă prevede tot confidențialitatea salariului. Trei, chiar și Regulamentul de ordine interioară prevede că salariile sunt confidențiale. Patru, lucrând la Resurse umane, a semnat o declarație de confidențialitate prin care se angajează să nu facă publice date ale salariaților. Inclusiv în fișa postului este prevăzut acest lucru. În declarația de avere, e adevărat, sunt publicate veniturile salariale, dar nu în detaliu: cât ai salariu de bază, cât ai spor și așa mai departe. Apoi, altă faptă: a făcut publice documente care conțin date referitoare la un salariat. Practic, a intrat în baza de date, a tipărit fluturașul meu pe luna mai și l-a atașat petițiilor. Dacă era discret, eu zic că putea să ceară dispunerea unei analize pentru veniturile salariale de la conducere. Dar să vii și cu fluturașul, să îl trimiți și la Guvern, peste tot”, a declarat Moțoc, potrivit turnulsfatului.ro.

Potrivit declarației de avere completată anul trecut, pe lângă cei 45.000 de lei (aprox. 3.700 de lei net, lunar) încasați ca urmare a unor activități didactice, Universitatea sibiană a virat în conturile lui Vasile Moțoc 180.616 lei, pentru munca efectuată ca director general. Cei aproximativ 15.000 de lei salariu lunar net încasați de Vasile Moțoc îl plasează chiar și deasupra veniturilor pe care Klaus Iohannis le primește din postura de președinte al țării.

Salariul meu este stabilit prin lege, nu am probleme. Avem funcție distinctă de director general administrativ cu salarizare la nivel de prorector. Faptul că la alte universități din țară rectorul nu plătește salarii mai mari, pentru asta nu pot să vă dau eu o explicație. Eu nu am nimic în plus, salariul este conform legii.

Vasile Moțoc, directorul general administrativ al ULBS: