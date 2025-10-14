Distincția a fost oferită de primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, ca recunoaștere a „meritelor excepționale în domeniul artei dirijorale și al promovării culturii muzicale românești” pe plan național și internațional.

Hotărârea a fost aprobată în unanimitate la ședința Consiliului General al Municipiului București din 30 septembrie 2025, iar evenimentul a fost organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Printre invitații la eveniment s-au numărat Maia Morgenstern, Felicia Filip și Marius Manole.

La 17 ani a emigrat în Statele Unite

Cristian Măcelaru s-a născut la 15 martie 1980, în Timișoara, într-o familie numeroasă de muzicieni, fiind cel mai mic dintre cei zece copii. A început studiul viorii de la o vârstă fragedă, demonstrând un talent remarcabil.

La 17 ani a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde și-a continuat formarea la Academia de Arte Interlochen (Michigan), Universitatea din Miami (Florida) și Universitatea Rice din Houston, studiind dirijatul cu Larry Rachleff.

A urmat apoi cursuri de perfecționare la Tanglewood Music Center și Aspen Music Festival, participând la masterclass-uri cu dirijori precum David Zinman, Rafael Frühbeck de Burgos, Oliver Knussen și Stefan Asbury.

A atras atenția internațională în 2012, când a urcat la pupitrul Orchestrei Simfonice din Chicago, în locul lui Pierre Boulez, același an în care a primit premiul „Solti Emerging Conductor Award”, o distincție oferită o singură dată în istoria fundației. Doi ani mai târziu, a primit și „Solti Conducting Award”.

A colaborat cu cele mai prestigioase orchestre din SUA

De atunci, a colaborat constant cu unele dintre cele mai importante orchestre americane – Chicago Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Cleveland Orchestra, St. Louis Symphony Orchestra și National Symphony Orchestra. A avut o legătură specială cu Orchestra din Philadelphia, unde a debutat în 2013.

În operă, și-a făcut debutul în 2010 cu Grand Opera din Houston, în producția Madama Butterfly, revenind în 2019 cu Don Giovanni, regizat de Kasper Holten. Tot el a dirijat și premiera americană a operei Turning Point de Colin Matthews, în cadrul Festivalului Tanglewood.

Dirijorul român a debutat la Carnegie Hall în 2015, alături de Orchestra Simfonică Națională a Danemarcei și violonista Anne-Sophie Mutter, colaborare care a fost răsplătită în 2020 cu un Premiu Grammy pentru „Cea mai bună interpretare instrumentală solo” – pentru înregistrarea lucrărilor lui Wynton Marsalis (Concert în Re major pentru vioară și orchestră și Suita pentru vioară).

În Europa, Cristian Măcelaru a fost invitat să dirijeze orchestre de prestigiu, printre care Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze, Royal Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, Gewandhaus Leipzig, Orchestra Simfonică Germană din Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Orchestra de Cameră Scoțiană și Orchestra Filarmonică de Radio a Franței.

La conducerea Orchestrei Naționale a Franței

În noiembrie 2019, a fost numit succesor al lui Emmanuel Krivine la conducerea Orchestrei Naționale a Franței (ONF), funcție preluată efectiv la 1 septembrie 2020, cu un an mai devreme decât era planificat. Din 2027, postul va fi ocupat de dirijorul elvețian Philippe Jordan.

Totodată, Măcelaru este director muzical al Orchestrei Simfonice WDR din Köln, director muzical al Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo și, din 2025, va deveni director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati.

Distins cu numeroase premii în România

În România, a fost distins cu numeroase titluri și premii. În 2020, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei, iar în 2021, Universitatea de Vest din Timișoara i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa.

În 2022, i-a fost conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria B – Muzica, pentru contribuția sa la promovarea culturii române în Germania. A fost, de asemenea, ambasador cultural al județului Timiș în anul Capitalei Europene a Culturii Timișoara 2023.

În 2023, a fost premiat la Ambasada Statului Israel în România, în semn de apreciere pentru contribuția la relațiile culturale dintre cele două țări, iar la Gala Radio România, a primit distincția „Ambasadorii României” pentru promovarea artei dirijorale românești pe scenele lumii.

Director al Festivalului Internațional „George Enescu”

Un moment deosebit din cariera sa a fost participarea la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, când a dirijat Orchestra Națională a Franței și Corul Radio France în interpretarea Imnului Olimpic.

Din octombrie 2021, Cristian Măcelaru este director artistic al Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu”, continuând să reprezinte România cu prestigiu pe marile scene internaționale.

