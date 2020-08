Doar 50% dintre școlile din București pot asigura distanța socială elevilor, chiar și coborâtă de la doi metri la un metru.

În Brașov ar mai fi nevoie de 276 de săli și de 2.000 de norme didactice.

În Dâmbovița ar trebui încă 800 de săli.

Chiar și acolo unde spațiu există, cum e situația din Covasna, apare problema numărului deficitar de profesori, care să poată preda mai multe ore pentru mai puțin copii în clase.

Libertatea a intrat în posesia cifrelor care arată de ce Ministerul Sănătății a acceptat în norme eliminarea obligativității distanțării sociale între elevi.



Concluzia: unitățile de învățământ n-au suficiente spații pentru organizarea cursurilor sau profesori care să vină să predea la mai puțini copii. În cazul profesorilor, o normă înseamnă 18 ore predate pe săptămână.



Am întrebat inspectoratele școlare din 5 județe (Brașov, Maramureș, Dâmbovița, Satu Mare și Covasna), cât și Inspectoratul din Municipiul București, care este strategia școlilor aflate sub administrația lor pentru fiecare din cele trei scenarii anunțate de președintele Klaus Iohannis la începutul lunii. Totodată, am cerut să ne spună de câte săli de clasă și profesori/învățători/educatori în plus ar avea nevoie pentru ca elevii și preșcolarii să poată fi împărțiți în grupuri mai mici.



Chiar dacă răspunsurile inspectoratelor sunt incomplete, din datele lor rezultă o neputință națională: niciunul dintre județele contactate nu are suficiente săli de clasă sau profesori.

București: 50% dintre școli nu pot asigura distanțarea între elevi



Potrivit cifrelor transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (IȘMB), pentru ca unitățile de învățământ din Capitală să respecte distanța de minim un metru între elevi sau preșcolari ar avea nevoie de 2.802 de săli de clasă în plus, precum și încă 9.190 de norme didactice.



Fără aceste resurse, doar puțin peste 50% dintre școlile și grădinițele din Capitală ar putea să-și cheme toți copiii pentru a studia în siguranță, adică să asigure distanțarea socială între aceștia, mai arată datele primite de Ziarul Libertatea.



Brașov: Avem nevoie de 276 de săli și 2.000 de norme didactice

Statistica propusă de cele 165 de unități școlare din județul Brașov arată în felul umător: 141 se încadrează în scenariul verde, 23 în scenariul galben și o școală „optează“ pentru scenariul roșu.

Pentru ca toate școlile din Brașov să se poată încadra în scenariul verde, mai este nevoie de 276 de săli, dacă copiii și profesorii vor dispuși să învețe în schimburi, și de încă 2.000 de norme didactice. Inspectoratul Școlar din Brașov:

Maramureș: Este nevoie de încă 127 de săli

Ca să se poată aplica scenariul verde în toate cele 166 de școli din județul Maramureș, ar mai fi nevoie de încă 127 de săli de clasă, pe lângă totalul de 3.683 de săli.

În funcție de gravitatea situației epidemiologice, școlile din Maramureș se pregătesc pentru patru scenarii de alternare a învățării de la clasă cu cea online:

o săptămână la școală/o săptămână în online;

3 săptămâni în spațiul școlar și 1 săptămână în online;

activitățile de predare se vor desfășura în spațiul școlar, iar cele de consolidare/evaluare în mediul online;

activitățile de predare se vor în mediul online, iar cele de consolidare/evaluare, în spațiul școlar.

Dâmbovița: două treimi din școli pot începe cursurile fizic cu toți elevii

În județul Dâmbovița, din cele 148 de unități de învățământ preuniversitar, 103 sunt în măsură să înceapă școala cu toți elevii la ore, cei mai mulți prin organizarea cursurilor în două schimburi. Problema diferă la școlile din mediul rural versus urban. Inspectoratul Școlar din județul Dâmbovița:

În mediul rural, din totalul de 79 de școli, 78 pot desfășura cursurile respectând distanțarea socială. În mediul urban, din 58 de unități de învățământ, 24 nu au suficient spațiu pentru a-i primi pe toți copiii în siguranță la cursuri.

Asta înseamnă că, deocamdată, cele 24 de școli își pot desfășura activitatea doar parțial la clasă, adică în regim hibrid. „Nu avem nicio școală care să ne fi transmis că intenționează să desfășoare cursurile exclusiv online“, au mai transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar din județul Dâmbovița.

Din 800 de clase necesare, au identificat 31 de spații posibile

Pentru aplicarea scenariului galben, se vor folosi circa 1.200 de săli de clasă cu laptopuri și camere web, astfel încât lecțiile să poată fi urmărite live de copiii care învață de acasă, au mai transmis reprezentanții Inspectoratului din Dâmbovița.

Pentru ca școlile să se încadreze în scenariul verde, avem nevoie de încă 800 de săli. Evident că nu vom găsi atâtea. Abia ce am reușit să identificăm 31 de spații în plus. Totodată, avem nevoie ca orele a 20% din profesori să fie suplinite. Inspectoratul Școlar din Județul Dâmbovița:

Covasna: 841 de norme didactice în plus

Pentru respectarea distanțării sociale între elevi, peste 63% dintre școli au pus la dispoziție săli suplimentare, iar 36.36% dintre unitățile de învățământ vor desfășura orele în schimburi, întrucât n-au găsit săli disponibile.

Asta înseamnă că, vorbim strict despre spațiile de învățare, toate școlile din Covasna pot respecta o minimă distanțare între elevi: prin folosirea spațiilor suplimentare disponibile sau prin organizarea cursurilor în schimburi.

Problema apare la cadrele didactice insuficiente. Școlile au nevoie de 841 de norme didactice în plus ca să poată desfășura orele cu grupuri de câte 10-15 elevi.

Satu Mare: 372 de norme didactice în plus

Din totalul de 125 de unități de învățământ, 114 se pot încadra în scenariul verde prin împărțirea în grupuri: organizate în schimburi sau grupați în mai multe sali. Problema spațiilor lipsă există doar la câteva unități școlare. Inspectoratul Școlar din Satu Mare:

Și aici problema mare este legată de personalul didactic, care este nu este suficient pentru a asigura învățarea în grupuri mai mici de elevi. În Satu Mare este nevoie de încă 372 de norme didactice.

