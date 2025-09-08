Avertismentul lui Medvedev

Dmitri Medvedev avertizează că Rusia nu va mai „discuta cu blândețe” cu Finlanda, dacă actualii lideri de la Helsinki vor continua pe aceeași linie politică.

Fostul președinte rus a susținut într-un articol de opinie publicat în TASS, intitulat „Noua doctrină finlandeză: prostie, minciuni, ingratitudine”, că autoritățile finlandeze trebuie să realizeze că o confruntare cu Rusia ar putea duce țara lor la colaps pentru totdeauna și că Moscova nu va mai discuta cu blândețe.

„Construind, într-un acces de revanșism, o nouă „linie Mannerheim” (adică pregătind infrastructura militară pentru o nouă agresiune împotriva Rusiei), conducerea finlandeză nu trebuie să uite că oconfruntarea cu noi poate duce la prăbușirea definitivă a statalității finlandeze”, a subliniat Medvedev.

„Nimeni nu va mai fi indulgent cu ei, ca în 1944. (…) Cum se spune, «sitä saa, mitä tilaa» – «primești ceea ce comanzi»”, a concluzionat el.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a găsit mai multe paralele istorice în comportamentul actualilor lideri ai Finlandei și al predecesorilor lor de acum aproape un secol, făcând referire la blocada orașului Leningrad (cunoscut acum sub numele de Sankt Petersburg) care a început pe 8 septembrie 1941.

Medvedev a amintit că „fără participarea forțelor armate finlandeze, asediul Leningradului, care a luat viața a sute de mii de civili, pur și simplu nu ar fi fost posibil”.

Medvedev a anunțat întăriri militare la frontiera cu Finlanda

Declarațiile sale au fost făcute după ce fostul președinte a vizitat, săptămâna trecută, granița ruso-finlandeză din regiunea Leningrad.

Dmitri Medvedev a anunțat public intensificarea măsurilor de fortificare militară de-a lungul frontierei cu Finlanda – țară care, începând din 2023, a devenit oficial membră NATO, punând capăt deceniilor de neutralitate.

„La inițiativa orașului Helsinki, relațiile normale reciproc avantajoase, construite de-a lungul deceniilor, au fost complet distruse. Iar cetățenii obișnuiți din Finlanda sunt cei care suferă în primul rând de acest lucru. Aceștia au avut avantaje serioase de pe urma dezvoltării relațiilor comerciale și economice bilaterale și, prin urmare, astăzi își exprimă nemulțumirea față de politica stupidă pe care autoritățile finlandeze o urmează în mod evident, nefiind în interesul lor”, a spus el pentru TASS.

