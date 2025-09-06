„Tocmai am fost la granița cu Finlanda. (…) Se construiesc tot felul de ziduri și bariere. Trebuie să creștem fiabilitatea protecției frontierei de stat, să asigurăm echipamente de fortificație în regiune”, a anunțat Medvedev.

Potrivit vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, ordinul a fost dat ca urmare a aderării Finlandei la NATO. „Nu putem ignora faptul că Finlanda este în prezent membră a Alianței Nord-Atlantice. Și acest lucru predetermină o schimbare în abordările noastre militare privind amenajarea frontierei și respingerea posibilelor acte neprietenoase”, a susținut el.

Finlanda a renunțat la decenii de neutralitate și a aderat la NATO, în primăvara anului 2023, pentru a nu avea soarta Ucrainei. Suedia, o altă țară aflată în vizorul Rusiei, a aderat, de asemenea, la NATO în urma declanșării invaziei la scară largă din Ucraina.

Kremlinul este în proces de a-și cvadrupla trupele de la granița cu Finlanda. Cu toate acestea, generalul finlandez Vesa Virtanen spune într-un interviu acordat pentru ziarul elvețian Blick că această activitate nu este deocamdată un motiv de panică pentru țara sa.

Pe de altă parte, orașul finlandez Mikkeli, situat la 100 de kilometri de Rusia și la 300 de kilometri de Sankt Petersburg, găzduiește începând din 1 septembrie un sediu al Comandamentului Regional NATO pentru forțele terestre.

Vladimir Putin a declarat inițial că a lansat invazia din Ucraina pentru a preveni o nouă extindere a Alianței Nord-Atlantice. Odată ce Finlanda și Suedia au aderat la NATO, liderul rus a refuzat să-și recunoască eșecul strategic și a susținut că nu consideră apartenența celor două țări la NATO „o amenințare serioasă” pentru regimul său.