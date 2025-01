„Voi vedeți că timp de mulți ani Rusia a furnizat gaze naturale, datorită cărora Transnistria a putut să supraviețuiască. Acum, din cauza deciziilor Ucrainei și autorităților din Moldova, Transnistria a pierdut această posibilitate. Situația este, într-adevăr, una de criză”, a spus Peskov, citat de Meduza. Criza din Transnistria, o ilustrație perfectă a „lumii ruse”

În replică, vicepreședinta Parlamentului Rep. Moldova, Doina German, a spus despre Dmitri Peskov că este un „purtător de minciuni”.

„Deși oamenii cu discernământ au înțeles demult că tot ce zice Kremlinul prin gura lui Pescov înseamnă exact contrariul, o vom mai spune încă o dată: chiar dacă are contract valabil până în 2026, Gazprom a oprit livrarea de gaze naturale pe malul stâng pe ruta alternativă. Moscova a provocat intenționat această criză pentru a destabiliza Republica Moldova.

Presa Kremlinului tot vorbește despre «oamenii lor din Transnistria». Ce se întâmplă acum pe malul stâng e o ilustrație perfectă a ce înseamnă «ruskii mir» (așa-numita lume rusă – n.r.) – întuneric, frig și disperare. Și toate astea în contextul în care lozinca preferată a Moscovei este «nu îi abandonăm pe ai noștri».

Între timp, conducerea țării a fost astăzi în zona de securitate pentru a asigura oamenii că este alături de ei, cu ajutor imediat și cu planuri concrete pentru soluții de durată. De asemenea, deschiderea autorităților de la Chișinău de a oferi tot suportul regiunii transnistrene în achiziționarea resurselor energetice în mod corect și transparent, rămâne valabilă”, a reacționat Doina Gherman pe pagina sa de Facebook.

Maia Sandu și Dorin Recean au vizitat zona de securitate cu Transnistria

Președinta Maia Sandu, premierul Dorin Recean și vicepremierul responsabil de reintegrare Oleg Serebrian s-au întâlnit joi cu primarii din zona de securitate cu Transnistria, o regiune separatistă prorusă din estul Republicii Moldova.

Maia Sandu a reamintit că Gazprom a întrerupt unilateral livrările de gaze spre Transnistria odată cu închiderea rutei de tranzit via Ucraina, la 1 ianuarie, asta deși avea posibilitatea de a continua livrările pe ruta transbalcanică. Președinta Republicii Moldova a mai spus că discută cu partenerii despre potențiale ajutoare în Transnistria, dar totul depinde de „deschiderea” regimului separatist de la Tiraspol.

„Vreau să repet că noi am oferit cetățenilor din stânga Nistrului ajutoare sub formă de generatoare, medicamente și orice altceva este necesar. Am discutat ieri cu președintele Ucrainei și o potențială soluție ar fi ca Ucraina să furnizeze cărbune pentru întreprinderea de generare a energiei electrice din stânga Nistrului, astfel încât să se producă electricitate, iar stânga Nistrului să se achite cu Ucraina în electricitate. Guvernele țărilor noastre, Chișinăul și Kievul, urmează să discute această potențială soluție.

Gazprom a decis unilateral să înceteze furnizarea gazelor naturale către Republica Moldova, deși există un contract valabil până în anul 2026. Deși există un traseu prin care gazele naturale pot ajunge în regiunea Transnistreană, Gazprom a ales să nu mai furnizeze aceste gaze naturale. Republica Moldova, cel puțin partea dreaptă a Nistrului, nu are datorii față de Gazprom. Vreau ca cetățenii să înțeleagă că această criză este provocată doar de Federația Rusă”, a declarat Sandu, citată de Radio Chișinău.

O criză provocată artificial

Premierul Recean a reiterat că separatiștii de la Tiraspol sunt presați de Moscova să refuze ajutorul, iar această criză energetică este provocată de Kremlin pentru a destabiliza și utiliza Republica Moldova în războiul împotriva Ucrainei.

„Problema astăzi este că Rusia induce artificial această criză, așa cum a făcut-o, de exemplu, și în Abhazia, și în alte părți, utilizând energia drept o armă împotriva cetățenilor pentru a-și realiza obiectivele lor; în cazul acesta – geostrategic”, a spus Dorin Recean.

Maia Sandu a discutat la telefon miercuri seara cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pe tema crizei energetice din Transnistria. Conform unui comunicat al Președinției Rep. Moldova, cei doi lideri de stat au convenit să identifice soluții comune pentru a preveni agravarea crizei umanitare și a proteja populația afectată, inclusiv prin utilizarea unor surse alternative de energie, precum cărbunele.

Alte două subiecte ale discuției dintre Sandu și Zelenski au fost securitatea regională și evoluțiile recente de pe frontul din Ucraina. Președinta Maia Sandu a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, care își apără libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială în fața Rusiei lui Putin. Volodimir Zelenski acuză regimul de la Moscova La rândul său, Zelenski a subliniat că situația din Transnistria este cauzată de regimul de la Moscova în scopul de a manipula resursele energetice împotriva conducerii prooccidentale de la Chișinău. „Sarcina importantă acum este de a ajuta Moldova să depășească provocările energetice și să împiedice alimentarea tensiunilor sociale de către Moscova”, a spus șeful statului ucrainean.

La 28 decembrie, Gazprom a notificat Moldovagaz – companie pe care o controlează – că nu va mai livra gaze naturale Republicii Moldova, care sunt direcționate în totalitate în Transnistria, începând cu 1 ianuarie 2025 din cauza unei datorii de 709 milioane de dolari. Rep. Moldova contestă această datorie, precizând că este de numai 8,6 milioane de dolari conform unui audit internațional.

Obediente față de regimul de la Moscova, autoritățile separatiste de la Tiraspol acuză Chișinăul de criza energetică din Transnistria pe motiv că nu a soluționat litigiul cu Gazprom. Cu toate acestea, separatiștii proruși refuză ajutorul propus de conducerea de la Chișinău și alternativele de aprovizionare cu gaze. Rep. Moldova accepta livrarea tuturor gazelor rusești spre Transnistria pentru a acoperi necesarul de consum al regiunii și a produce energie electrică la centrala Cuciurgan pentru ambele maluri ale Nistrului.

Jocurile Kremlinului

Gazprom ar putea livra gaze prin coridorul transbalcanic care ocolește Ucraina, dar refuză să facă acest lucru. Numeroși experți apreciază că Rusia mizează de fapt pe agravarea crizei energetice în Republica Moldova, inclusiv în Transnistria, cu scopul de a destabiliza situația politică înaintea alegerilor parlamentare programate în vara acestui an, notează EFE, potrivit Agerpres.

Comentatorul ucrainean Serhii Sidorenko, de la Evropeiska Pravda, nu exclude ca după acutizarea crizei energetice pe ambele maluri ale Nistrului, regimul de la Moscova să reia livrările de gaze la solicitarea vreunui lider politic prorus de la Chișinău pentru a favoriza partidele pro-Kremlin la alegerile parlamentare.

În acest context, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat miercuri Rusia că utilizează gazul ca „armă” în „războiul său hibrid” împotriva Republicii Moldova, față de care a exprimat „solidaritatea neclintită” a Uniunii Europene.

