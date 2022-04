⚡️ Russian military shaved captured Ukrainian female soldiers’ heads. The 15 women were among the 86 Ukrainian soldiers released from Russian captivity on April 1 in prisoner exchange. Source: Dmytro Lubinets, head of the human rights committee in Ukraine’s parliament. pic.twitter.com/DHzGZLZt8s

Parlamentarul ucrainean care a publicat imaginile a comparat tratamentul aplicat ucrainencelor din armată cu de practicile naziștilor.

„Ne-am întors – 86 de soldați prizonieri, inclusiv 15 femei. Au fost rase în cap în mod violent… În semn de umilință, aroganță și dispreț. Astfel de atrocități au fost comise de fasciști în lagărele de concentrare, care au gazat prizonierii și apoi le-au folosit părul”, a scris Dmytro Lubinets, pe pagina sa de Facebook.

„Deci cu ce diferă acțiunile ocupanților ruși de fasciști? Cu nimic! Sunt și mai răi, wow!”, a subliniat parlamentarul ucrainean.

„În Irpin, rușii au împușcat fete și femei, iar apoi le-au călcat cu tancurile! Gândiți-vă la asta! Ăștia nu sunt oameni, nici măcar animale nu sunt! Aceasta este o oroare… Sunt sigur că vom afla și mai multe despre crimele împotriva militarilor și civililor ucraineni. Toate acestea vor deveni dovezi la Tribunalul de la Haga”, a mai scris Dmytro Lubinets, făcând referire la atrocitățile descoperite în zonele din apropierea Kievului, după retragerea forțelor ruse.

Femeile și fetele din Irpin, oraș situat la 20 de kilometri de Kiev, au fost împușcate și apoi călcate cu tancurile de soldații ruși, a anunțat duminică portalul de știri Nexta TV, care a publicat un interviu cu primarul localității, Oleksandr Markushin.

